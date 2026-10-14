YG 양현석 총괄 프로듀서 / 사진=YG엔터테인먼트

YG 양현석 총괄 프로듀서 / 사진=YG엔터테인먼트

YG엔터테인먼트가 신인 보이그룹과 걸그룹의 데뷔 준비 상황을 밝혔다.YG엔터테인먼트는 14일 공식 블로그에 양현석 총괄 프로듀서가 작성한 'FROM YG'를 게재했다. 양 총괄은 앞서 데뷔 계획을 알린 5인조 보이그룹과 4인조 걸그룹의 준비 상황을 전했다. 걸그룹은 가칭 '넥스트 몬스터'로 알려져 있다.양 총괄은 두 팀에 대해 "트레저, 베이비몬스터와 함께 앞으로 YG의 미래를 이끌어갈 매우 중요한 아티스트들이기에 저 역시 최선의 노력을 기울이고 있다"고 밝혔다. 두 그룹 모두 연말까지 준비해 온 데모곡을 녹음할 예정이며, 타이틀곡 결정 이후 데뷔 일정을 정한다는 설명이다. 현재로서는 어느 팀이 먼저 데뷔할지, 정확한 시기가 언제일지는 공개되지 않았다.기존 그룹의 신곡 발매 계획도 나왔다. 베이비몬스터는 오는 23일 디지털 싱글 'DESERVE'를 발표하고, 내년 초 새 앨범을 선보일 예정이다. 양 총괄은 'DESERVE'를 "슬로우 곡이지만 지금까지 발표한 그 어떤 곡보다 강렬한 에너지를 지닌 곡"이라고 소개했다.트레저는 오는 11월 2일 디지털 싱글 'SHOCK'을 발매한다. 양 총괄은 "트레저는 음악적 방향성에 가장 큰 변화를 주고 있다"며 신곡에 강렬한 힙합 사운드를 담았다고 설명했다. 트레저는 지난 6월 힙합 장르의 곡들로 구성한 미니 앨범 'NEW WAV'를 발매했다.이로써 YG의 신인 5인조 보이그룹과 가칭 '넥스트 몬스터'인 4인조 걸그룹의 데뷔 준비 과정도 한층 구체적으로 공개됐다. 베이비몬스터와 트레저가 올해 하반기 신곡을 내고 내년에도 활동을 이어가는 가운데, 신인 두 팀의 데뷔가 더해지면 YG의 아티스트 라인업도 확대된다. 양 총괄은 올해 말 추가 소식을 전할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr