가수 KCM이 세 자녀와 함께 15년 만에 결혼식을 올린다. / 사진=텐아시아 DB

가수 KCM이 세 자녀와 함께 15년 만에 결혼식을 올린다. / 사진 제공｜KBS 2TV

가수 KCM이 세 자녀와 함께 15년 만에 결혼식을 올린다.14일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 639회에서는 KCM과 아내 방예원의 결혼식 현장이 그려진다.이날 KCM의 둘째 딸 서연과 막내아들 하온은 부모님의 결혼식에서 화동으로 나선다. 하온은 작은 자동차에 탄 채 입장하고, 서연은 동생이 탄 자동차를 밀며 하객들에게 손을 흔든다.두 아이의 모습을 지켜보던 방예원은 "내 자식들이지만 너무 귀엽다. 아이들을 낳길 잘했구나"라며 웃음을 감추지 못한다.첫째 딸 수연은 부모님을 위해 직접 피아노 연주를 준비한다. 수연은 "부모님이 15년 만에 하는 결혼식인 만큼 뜻깊은 선물을 해주고 싶다"고 밝힌다. 이어 수연이 연주하는 행진곡에 맞춰 KCM과 방예원이 함께 입장한다. 두 사람의 행진이 이어지는 동안 하객들은 박수를 보낸다.방예원은 뒤늦게 치른 결혼식에 남다른 소감을 전한다. 그는 "아이 셋을 낳고 결혼식을 할 수 있을지 몰랐다. 하지만 아이들이 있어 더 특별했다"며 눈시울을 붉힌다.KCM과 방예원의 결혼식이 공개되는 '슈돌'은 이날 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr