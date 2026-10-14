밴드 몽니의 리더 겸 보컬 김신의가 두 번째 솔로곡을 발표했다. /사진=모던보이엔터테이먼트

밴드 몽니의 리더 겸 보컬 김신의가 두 번째 솔로곡을 발표했다. /사진=모던보이엔터테이먼트

밴드 몽니의 리더 겸 보컬 김신의가 두 번째 솔로곡을 발표했다.김신의는 14일 정오 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 솔로 디지털 싱글 'Moving'을 발매했다.'Moving'은 심장 박동을 연상시키는 비트에 청량한 기타 사운드를 더한 곡이다. 어둠이 찾아오기 전 현실에서 벗어나고 싶은 마음과 다시 어려움이 닥치더라도 정면으로 맞서겠다는 의지를 가사에 담았다.김신의는 곡의 속도감과 강렬한 사운드를 살리기 위해 드럼 톤과 공간감을 세밀하게 조정했다. 기타 사운드의 청량함을 유지하면서도 곡 전체에 힘을 실었다.그동안 몽니의 리더이자 보컬로 활동해온 김신의는 솔로 활동도 이어가고 있다. 이번 신곡은 밴드 활동과 별개로 선보이는 두 번째 솔로 싱글이다.최근에는 CGN의 K-CCM 글로벌 오디션 프로그램 '힐링보이스'에도 출연 중이다. 독실한 크리스천으로 알려진 김신의는 해당 프로그램을 통해 CCM 음악을 선보이고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr