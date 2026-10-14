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배우 류혜영이 유튜브를 시작하게 된 계기를 밝혔다.류혜영이 14일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '킬링타임'(감독 장준엽) 홍보차 인터뷰를 진행했다. '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 '킬링타임'이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러다. 류혜영은 팀원의 죽음 이후 죄책감과 불안 속에서도 다시 대중의 사랑을 얻기 위해 '킬링타임'에 뛰어든 '연우'를 연기한다.이날 류혜영은 극중 인터넷 방송 크루원을 연기한 만큼 얼마 전 유튜브를 열게 된 이유를 설명했다. 그는 "30대 초반부터 주변에서 제안을 많이 받았다. 고민을 많이 했고 작년에 오픈했다"라고 운을 뗐다.이어 "유튜브를 하게된 이유는 3가지다. 첫번째는 돈을 벌고 싶었다. 내가 아직 상업적으로 잘 되는 포지션이 아니고, 개런티가 내 생활을 보장해주는 정도가 아니다. 생활을 유지하려면 돈을 벌어야 했기 때문에 시작했다"고 말했다.또 "작품을 계속 하고는 있지만 개봉이 언제 될지 모르고 안될수도 있으니까. 나를 좋아하고 기다리는 팬들을 위함이다"이라고 덧붙였다.그러면서 "마지막은 업계 관계자들에게 내가 단순히 성보라의 센 모습만 있는 게 아님을 보여주고 싶었다. 다양한 모습들을 노출시켜드리고 싶다"고 강조했다.다만 구독자 10만명이 되면 받을 수 있는 실버버튼에는 욕심이 없다고. 류혜영은 "1000명부터 조회수 수익이 들어온다. 그래서 시작할 때 1000명만 되면 좋겠다고 생각했는데 지금 8만명이 넘어서 여기서 멈춰도 된다고 생각할 정도"라고 밝혔다.한편 '킬링타임'은 오는 21일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr