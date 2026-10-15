배우 황정음의 유튜브 채널에 조윤희, 심이영이 출연했다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 영상 캡처

배우 황정음과 조윤희가 자녀들에 대해 언급했다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 영상 캡처

배우 황정음과 조윤희가 촬영 당일 자녀를 각각 전남편과 친언니에게 맡겼다고 밝혔다.14일 유튜브 채널 '황정음'에는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 황정음은 배우 조윤희, 심이영과 함께 대하를 먹으며 이야기를 나눴다.세 사람은 서로의 인연을 되짚었다. 황정음은 조윤희와 드라마 '7인의 탈출'을 촬영할 당시 힘든 시간을 함께 보내며 서로에게 의지했다고 회상했다. 심이영과는 그의 남편 배우 최원영을 통해 친분을 쌓았다. 조윤희 역시 최원영과 드라마 '월계수 양복점 신사들'에 함께 출연한 인연이 있다.대화 도중 자녀들의 근황도 언급됐다. 심이영이 황정음에게 "오늘 아들 둘은 누가 봐?"라고 묻자 황정음은 "오늘은 씩씩이들이 자기 아빠한테 가는 날"이라고 답했다. 이에 심이영은 "잘됐다"고 말했다.조윤희는 친언니에게 딸을 맡겼다고 밝혔다. 심이영이 유튜브 촬영 동안 아이를 누가 돌보고 있는지 묻자 그는 "우리 언니가 봐주고 있다. 언니가 우리 집 근처에 살아서 어제 저녁에 보냈다"고 설명했다.황정음은 2016년 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 낳았으나 지난해 5월 이혼했다. 현재 두 아들을 양육하고 있으며 유튜브를 통해 일상을 공유하고 있다.조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸을 얻었다. 두 사람은 2020년 이혼했으며 조윤희는 이후 딸을 홀로 키우고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr