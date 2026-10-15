‘유학’ 이동국 딸, 풀메도 하더니…중1인데 손톱까지 화려하게

전 축구선수 이동국의 딸 설아가 화려한 네일아트를 공개했다.최근 이동국의 딸 설아는 SNS를 통해 네일아트를 받은 모습을 공개했다.공개된 사진에는 설아의 손톱에 분홍색 네일아트가 장식된 모습이 담겼다. 설아는 귀여운 고양이 얼굴과 도트 무늬가 들어간 네일아트를 선보였다. 옆에는 흰색 프렌치 네일아트를 한 또 다른 사람의 손도 함께 포착됐다.특히 올해 중학교 1학년인 설아는 최근 풀메이크업을 한 모습으로 화제를 모은 데 이어 네일아트까지 즐기며 외모를 꾸미는 데 관심을 보이고 있다. 어린 시절 예능 프로그램에서 보여줬던 앳된 모습에서 한층 성장한 근황이 눈길을 끈다.설아는 앞서 진한 아이 메이크업과 또렷한 이목구비가 돋보이는 사진을 공개하며 성숙해진 분위기를 자랑하기도 했다. 이번에는 사랑스러운 분홍색 네일아트로 또 다른 매력을 드러냈다.한편 이동국은 2005년 미스코리아 출신 이수진과 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이동국 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr