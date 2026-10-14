앤더블 / 사진=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 오는 12월 서울과 일본 요코하마에서 팬콘을 연다.앤더블은 지난 13일 공식 SNS에 '2026 AND2BLE FAN-CON ' 포스터를 공개했다. 팬콘은 12월 5~6일 서울, 11~12일 요코하마에서 열린다.포스터 속 장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진은 푸른빛이 감도는 공간에 나란히 서 있다. 높이 솟은 아치형 창과 기둥, 눈꽃 장식이 겨울 분위기를 더한다. 멤버들은 검은색과 회색 계열의 코트 차림으로 각기 다른 매력을 보여줬다.앤더블은 앞서 아시아 4개 도시에서 쇼콘을 진행했다. 이번에는 서울과 요코하마에서 팬들과 만난다.팬콘에 앞서 오는 27일 오후 6시에는 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'을 발매한다. 지난 5월 나온 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity' 이후 약 5개월 만의 신보다. 전작의 '호기심'에서 이어지는 '관심'과 '끌림'을 새 앨범의 주제로 삼았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr