배우 김현주가 과거 공백기 동안 연예계 은퇴까지 고민했던 이유를 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

배우 김현주가 2년 공백기 동안 겪었던 일화를 전했다. / 사진=유튜브 채널 '요정재형' 영상 캡처

배우 김현주가 과거 2년간 연기 활동을 중단했던 이유를 털어놨다.최근 유튜브 채널 '요정재형'에는 '뭔 50년 소리를 왤케 많이 해'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김현주는 배우 이무생, 진선규와 함께 출연해 MC 정재형과 이야기를 나누던 중 과거 공백기를 떠올렸다.김현주는 당시 쉴 틈 없이 이어진 작품 촬영으로 지쳐 있었다고 밝혔다. 그는 "5년 정도를 내리 달리다 보니 그때는 벗어나고 싶은 마음뿐이었다"며 "누워서 자고 있으면 스태프가 메이크업을 지운 뒤 다시 해 줄 정도로 촬영 일정이 빡빡했다"고 설명했다.이어 "드라마와 예능 MC를 병행하며 영혼까지 완전히 소진돼 버렸다"며 "'이대로는 더 이상 살지 못할 것 같다'는 생각이 들었다"고 덧붙였다. 결국 그는 드라마 '토지' 촬영을 마친 뒤 회사에 활동을 중단하겠다는 뜻을 전했다고.공백기에는 연예계를 떠나 다른 일을 해볼까 고민하기도 했다. 김현주는 "무슨 일을 할 수 있을까 고민하다가 용달차를 사서 과일 장사를 할까 생각도 했다"며 "전국을 돌아다니며 '세상에서 가장 예쁜 과일을 팔겠다'는 마음이었다"고 밝혔다.그러나 시간이 흐르면서 다시 연기하고 싶은 마음이 생겼다. 김현주는 "현장이 그리워질 때쯤 마침 좋은 작품이 들어왔다"며 "이후 '1년에 한 작품씩만 하자'는 생각으로 활동을 재개했고, 지금까지 그 마음을 이어오고 있다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr