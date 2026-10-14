황보라가 친정 부모님과 함께 창경궁을 찾았다. / 사진='보라이어티' 유튜브 캡처

황보라가 친정 부모님과 함께 창경궁을 찾았다. / 사진='보라이어티' 유튜브 캡처

배우 황보라가 황혼육아로 고생하는 친정 부모님을 궁궐 데이트를 준비한 가운데 부모님의 소원이 공개됐다.지난 13일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '황혼육아에 우울증 온 친정 부모님 모시고 제대로 효도한 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다. 황보라는 친정 부모님과 함께 창경궁을 찾아 특별한 추억을 쌓았다.창경궁을 거닐던 중 소원을 적어 붙이는 소원 나무를 발견하자, 세 사람은 각자의 소원을 적었다. 황보라는 둘째 기원을 소원으로 적었다.황보라의 친정 엄마는 "우인이가 장관 하나 했으면 좋겠다"며 소원을 적어달라고 요청했다. 이에 황보라가 "그런 거 하지 마"라며 말리자, 친정엄마는 "엄마 소원이다"라며 거침없이 받아쳤다.황보라의 아버지는 딸과 같은 둘째 기원을 소원으로 적었다. 친정엄마는 "누가 키우라고 둘째를 또 낳냐"고 말했고 황보라는 "기분 좋게 왔는데 왜 그러냐"며 "내 소원도 못 적냐"면서 티격태격하는 모습을 보였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr