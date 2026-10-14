사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 배우 설인아가 임시완의 다정한 선물에 설렘을 드러냈다.13일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 살롱드립'의 영상 말미에는 임시완과 설인아가 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다.이날 장도연은 임시완과 설인아를 향해 "잘생긴 여자와 예쁜 남자"라고 소개했다. 두 사람은 주변에서도 "둘이 잘 어울린다", "그림체가 맞는다"는 말을 자주 듣는다고 밝혔다.자리 배치부터 웃음을 안겼다. 장도연이 의자를 자신의 쪽으로 당겨달라고 요청하자 설인아는 오히려 임시완의 옆으로 이동했다. 두 사람이 가까이 앉자 장도연은 "그러면 내가 너무 외롭다"고 말했다. 화면에는 '숨길 수 없는 마음의 방향'이라는 자막이 등장했다.설인아는 촬영장에서 만나는 임시완의 외모를 칭찬했다. 그는 "촬영장에 갈 때마다 놀란다. 너무 진짜 예쁘고 잘생겼다고 생각한다"며 "'오빠 오늘도 잘생겼다', '오늘도 예쁘다'고 한다"고 전했다.장도연은 이전에도 함께 연기한 다른 배우들에게 외모 칭찬을 했는지 물었다. 설인아는 "없었던 것 같다"고 답했고, 장도연은 "이거 라이브로 돌리자"고 외치며 반응했다.임시완에게 받은 선물 이야기도 공개됐다. 설인아는 "밸런타인데이나 화이트데이에 조그만 편지를 써서 사탕이나 맛있는 초콜릿과 함께 준다"며 임시완의 세심한 면모를 전했다.이를 들은 장도연은 임시완에게 평소에도 기념일을 챙기는 편인지 물었다. 임시완은 "지금까지는 그런 걸 챙기는 게 무의미하다고 생각했던 사람"이라고 답했다.설인아는 임시완의 대답에 "진짜? 나 설렌다"며 놀라움을 보였다. 기념일을 챙기지 않던 임시완이 편지와 선물을 준비했다는 사실에 "그건 진짜 설레게 한 거다"라고 덧붙였다.두 사람의 대화를 지켜보던 장도연은 "유죄 인간이다. 더 해달라"며 호응했다. 급기야 "제발 부탁이다. 그냥 둘이 사귀어달라"고 말해 웃음을 자아냈다. 외모 칭찬에 이어 선물 일화까지 나오자 두 사람의 호흡에 적극적인 반응을 보인 것.한편 임시완과 설인아는 오는 19일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'에 함께 출연한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr