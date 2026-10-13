이수현이 콘서트 직후 대기실에서의 모습을 공개했다. / 사진=텐아시아DB

이수현이 콘서트 직후 대기실에서의 모습을 공개했다. / 사진='이수현' 유튜브 캡처

그룹 악뮤(AKMU)의 이수현이 콘서트 직후 대기실에서의 모습을 공개했다.지난 12일 이수현의 공식 유튜브 채널에는 '서울 막콘 끝나자마자 제일 먼저 한 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 서울 마지막 콘서트를 마친 뒤 과일 찹쌀떡을 맛보는 이수현의 모습이 담겼다. 이수현은 스태프들과 함께 다양한 찹쌀떡을 맛보고 진지하게 맛을 평가했다.하지만 PD가 "이거 다 먹고 나면 러닝 몇 km 뛰어야 되냐"고 묻자 이수현의 표정이 급격히 어두워졌다. 악뮤의 운동을 담당하는 멍코치(본명 황명규)는 "지금 한 600kcal 먹은 거니까 10km는 뛰어야 된다"며 "우리 러닝 하기로 하지 않았냐"고 말했다.이어 망원을 뛰어야 한다는 말에 이수현은 단칼에 "말 걸지 마"라고 답했다. 그는 "이제 막 끝나서 쉴 생각 하고 있는데 또 뭐 하자고"라며 "말 걸지 마라"고 단호하게 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr