사진 = 권은비 인스타그램
사진 = 권은비 인스타그램
가수 권은비가 화려한 무대 의상부터 사랑스러운 일상 모습까지 다채로운 매력을 공개했다.

권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "막자부"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 권은비는 파란 하늘과 아파트 단지가 펼쳐진 야외 공간에서 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 흰색 홀터넥 상의에 은색 장식이 돋보이는 분홍색 미니 스커트를 매치해 늘씬한 몸매와 긴 다리 라인을 드러냈다. 높게 묶은 포니테일 헤어스타일과 짙은 갈색 부츠가 발랄하면서도 강렬한 분위기를 더하는 가운데 상체를 살짝 앞으로 숙인 채 카메라를 응시하는 모습이 눈길을 끈다.
사진 = 권은비 인스타그램
사진 = 권은비 인스타그램
이어진 사진에서 권은비는 양손을 허리에 올리고 고개를 옆으로 기울인 채 은은한 미소를 짓고 있다. 햇빛 아래 반짝이는 은색 장식과 목걸이, 귀걸이가 화려한 스타일링을 돋보이게 하며 눈을 살짝 감은 자연스러운 표정이 부드러운 매력을 더한다.

또 다른 사진에서 권은비는 흰색 벽을 배경으로 노란색 꽃무늬가 들어간 민소매 크롭톱과 반짝이는 노란색 미니 스커트를 입고 있다. 머리를 위로 올려 묶은 채 두 손을 등 뒤로 모으고 살짝 고개를 기울인 모습이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 허리 라인이 드러나는 산뜻한 스타일링과 진주 목걸이가 어우러지며 청순하면서도 발랄한 매력을 보여준다.
사진 = 권은비 인스타그램
사진 = 권은비 인스타그램
마지막 사진에서 권은비는 같은 노란색 스커트 차림으로 화려한 파스텔톤 케이크를 양손에 들고 있다. 케이크 위에는 불이 붙은 길고 구불구불한 초가 꽂혀 있으며, 권은비는 고개를 살짝 기울인 채 카메라 옆쪽으로 시선을 보내고 있다. 차분한 표정과 화사한 의상이 어우러져 앞선 사진과는 다른 분위기를 완성했다.
사진 = 권은비 인스타그램
사진 = 권은비 인스타그램
한편 1995년생으로 31세인 권은비는 최근 다양한 무대에서 화려한 퍼포먼스와 패션을 선보이며 활동을 이어왔다. 권은비는 가수 활동과 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지