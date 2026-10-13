사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 화려한 무대 의상부터 사랑스러운 일상 모습까지 다채로운 매력을 공개했다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "막자부"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 권은비는 파란 하늘과 아파트 단지가 펼쳐진 야외 공간에서 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 흰색 홀터넥 상의에 은색 장식이 돋보이는 분홍색 미니 스커트를 매치해 늘씬한 몸매와 긴 다리 라인을 드러냈다. 높게 묶은 포니테일 헤어스타일과 짙은 갈색 부츠가 발랄하면서도 강렬한 분위기를 더하는 가운데 상체를 살짝 앞으로 숙인 채 카메라를 응시하는 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 권은비는 양손을 허리에 올리고 고개를 옆으로 기울인 채 은은한 미소를 짓고 있다. 햇빛 아래 반짝이는 은색 장식과 목걸이, 귀걸이가 화려한 스타일링을 돋보이게 하며 눈을 살짝 감은 자연스러운 표정이 부드러운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 권은비는 흰색 벽을 배경으로 노란색 꽃무늬가 들어간 민소매 크롭톱과 반짝이는 노란색 미니 스커트를 입고 있다. 머리를 위로 올려 묶은 채 두 손을 등 뒤로 모으고 살짝 고개를 기울인 모습이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 허리 라인이 드러나는 산뜻한 스타일링과 진주 목걸이가 어우러지며 청순하면서도 발랄한 매력을 보여준다.마지막 사진에서 권은비는 같은 노란색 스커트 차림으로 화려한 파스텔톤 케이크를 양손에 들고 있다. 케이크 위에는 불이 붙은 길고 구불구불한 초가 꽂혀 있으며, 권은비는 고개를 살짝 기울인 채 카메라 옆쪽으로 시선을 보내고 있다. 차분한 표정과 화사한 의상이 어우러져 앞선 사진과는 다른 분위기를 완성했다.한편 1995년생으로 31세인 권은비는 최근 다양한 무대에서 화려한 퍼포먼스와 패션을 선보이며 활동을 이어왔다. 권은비는 가수 활동과 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr