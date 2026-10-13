사진 = 전종서 인스타그램

사진 = 전종서 인스타그램

사진 = 전종서 인스타그램

사진 = 전종서 인스타그램

배우 전종서가 편안한 차림의 거울 셀카를 공개하며 자연스러운 매력을 뽐냈다.전종서는 최근 자신의 인스타그램에 "도차비"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 전종서는 밝은 조명이 비치는 실내에서 휴대전화를 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 짙은 회색 후드 집업을 걸친 전종서는 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 살짝 돌려 카메라를 바라보고 있다. 입술을 가볍게 벌린 표정과 또렷한 이목구비가 어우러지며 특유의 퇴폐미가 가득한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 전종서는 같은 자세로 휴대전화 화면을 내려다보며 입을 살짝 벌리고 있다. 어깨 아래로 길게 내려오는 머리카락과 넉넉한 소매가 편안한 느낌을 더하는 가운데 옆으로 돌아선 얼굴선과 자연스러운 표정이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 전종서는 휴대전화를 얼굴 가까이 든 채 거울을 바라보고 있다. 고개를 조금 더 정면으로 돌려 눈매와 입술이 선명하게 드러났으며 부드럽게 흘러내린 긴 머리가 청순하면서도 세련된 매력을 돋보이게 한다.마지막 사진에서 전종서는 고개를 옆으로 기울이고 입을 벌린 표정으로 셀카를 남겼다. 한쪽 팔을 세면대 위에 기대고 휴대전화를 든 모습이 자연스러운 가운데 얼굴 옆으로 흘러내린 머리카락과 은은한 조명이 어우러져 몽환적인 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "아진짜 존예", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "정말 아름다우시네요", "진짜 언니 최고", "멋지다" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 전종서는 넷플릭스 영화 '도차비'를 통해 새로운 액션 사극에 도전하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr