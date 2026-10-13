[공식] 박아인, 비욘드제이와 재계약…강한나·조아람과 한솥밥

배우 박아인이 비욘드제이와 재계약을 체결했다.소속사 측은 “탄탄한 연기력과 자신만의 개성을 갖춘 박아인과 앞으로도 함께하게 됐다”며 “매 작품에 열정과 진지한 태도로 임해온 박아인이 다양한 작품에서 역량을 펼치고 새로운 모습을 선보일 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다..박아인은 드라마 ‘태양의 후예’, ‘미스터 션샤인’, ‘배가본드’, ‘꼰대인턴’, ‘스위트홈’, ‘꽃 피면 달 생각하고’, ‘웨딩 임파서블’, ‘굿파트너’, ‘유어 아너’, ‘이강에는 달이 흐른다’ 등 다양한 작품에 출연했다. 사극부터 액션, 코미디까지 폭넓은 장르를 소화하며 인물에 따라 달라지는 말투와 표정, 호흡으로 각기 다른 캐릭터에 설득력을 더해왔다.‘미스터 션샤인’에서는 고애순의 거침없는 언행과 감정 변화를 생동감 있게 표현했고, ‘배가본드’에서는 킬러 릴리의 여유로운 태도와 날카로운 면모를 함께 보였다. ‘꼰대인턴’에서는 5년 차 계약직 사원 탁정은의 현실적인 고민에 개성 있는 표현을 더하며 공감과 웃음을 이끌었다. 또한, ‘이강에는 달이 흐른다’에서는 박가객주 행수 홍난 역을 맡아 조카를 지키려는 강인한 면모와 정인을 향한 애틋한 감정을 설득력 있게 그려냈다.현재 차차기작을 확정하고 촬영을 준비 중인 박아인은 활발한 작품 활동을 이어갈 예정이다. 매 작품 새로운 얼굴로 자신만의 연기 스펙트럼을 넓혀온 박아인이 앞으로 선보일 캐릭터와 연기에 기대가 모인다.한편, 비욘드제이에는 박아인을 비롯해 강한나, 조아람, 박경혜, 서이서 등 배우들이 소속돼 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr