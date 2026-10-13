사진=손담비 SNS

사진=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 공구(공동구매) 활동에 열중인 근황을 전했다.손담비는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "밥 먹고 나면 혈당 관리를 위해 발부터 움직이기!"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 손담비가 발 마사지기 위에 올라서 몸을 비틀고 있는 모습. 그러나 몰라보게 앙상해진 두 다리에 제품 보단 손담비의 몸매에 눈길이 쏠렸다.앞서 손담비는 한 방송을 통해 "만삭일 때 67kg이었다가 46kg까지 감량했다"고 밝힌 바 있다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr