언니, 간식차 마음에 들죠?…‘2011년 데뷔’ 예원, 팬들 향해 뽀뽀

그룹 쥬얼리 출신 배우 김예원이 팬들의 특별한 사랑에 감동했다.김예원은 최근 자신의 SNS에 팬이 마련한 이벤트 현장을 방문한 사진을 공개했다.공개된 사진 속 김예원은 자신의 얼굴이 크게 인쇄된 대형 사진 앞에서 입술을 내밀며 뽀뽀하는 듯한 포즈를 취하고 있다. 사진 주변에는 김예원의 다양한 모습이 담긴 액자와 소품들이 놓여 있어 눈길을 끈다.특히 대형 사진 속 김예원은 단정한 단발머리에 또렷한 이목구비를 자랑하고 있다. 실제 김예원 역시 짧은 단발머리에 베이지색 의상을 착용하고 등장해 사진 속 모습과 묘한 조화를 이뤘다.김예원은 팬의 게시물에 "나를 항상 응원해 줘서 고마워!!!!!!! 맛있게 잘 먹었습니다아아아아. 내가 언젠가 도움이 되는 날이 왔음 좋겠다! 나도 항상 응원해"라는 댓글을 남겼다.자신을 위해 정성스럽게 이벤트를 준비한 팬에게 직접 감사 인사를 전하며 훈훈함을 자아냈다. 특히 팬의 응원에 보답하고 싶다는 마음까지 드러내며 남다른 팬 사랑을 보여줬다.아이돌 출신에서 배우로 활동 영역을 넓힌 김예원이 오랜 시간 자신을 응원해 온 팬들과 끈끈한 유대감을 이어가는 모습이 눈길을 끈다.한편 김예원은 2011년 그룹 쥬얼리 멤버로 합류해 연예계에 데뷔했다. 이후 배우로 전향해 드라마와 영화, 예능 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr