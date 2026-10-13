언니, 간식차 마음에 들죠?…‘2011년 데뷔’ 예원, 팬들 향해 뽀뽀

그룹 쥬얼리 출신 배우 김예원이 팬들의 특별한 사랑에 감동했다.
김예원은 최근 자신의 SNS에 팬이 마련한 이벤트 현장을 방문한 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 김예원은 자신의 얼굴이 크게 인쇄된 대형 사진 앞에서 입술을 내밀며 뽀뽀하는 듯한 포즈를 취하고 있다. 사진 주변에는 김예원의 다양한 모습이 담긴 액자와 소품들이 놓여 있어 눈길을 끈다.
특히 대형 사진 속 김예원은 단정한 단발머리에 또렷한 이목구비를 자랑하고 있다. 실제 김예원 역시 짧은 단발머리에 베이지색 의상을 착용하고 등장해 사진 속 모습과 묘한 조화를 이뤘다. 김예원은 팬의 게시물에 "나를 항상 응원해 줘서 고마워!!!!!!! 맛있게 잘 먹었습니다아아아아. 내가 언젠가 도움이 되는 날이 왔음 좋겠다! 나도 항상 응원해"라는 댓글을 남겼다.
자신을 위해 정성스럽게 이벤트를 준비한 팬에게 직접 감사 인사를 전하며 훈훈함을 자아냈다. 특히 팬의 응원에 보답하고 싶다는 마음까지 드러내며 남다른 팬 사랑을 보여줬다.
아이돌 출신에서 배우로 활동 영역을 넓힌 김예원이 오랜 시간 자신을 응원해 온 팬들과 끈끈한 유대감을 이어가는 모습이 눈길을 끈다.
한편 김예원은 2011년 그룹 쥬얼리 멤버로 합류해 연예계에 데뷔했다. 이후 배우로 전향해 드라마와 영화, 예능 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
김예원은 최근 자신의 SNS에 팬이 마련한 이벤트 현장을 방문한 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 김예원은 자신의 얼굴이 크게 인쇄된 대형 사진 앞에서 입술을 내밀며 뽀뽀하는 듯한 포즈를 취하고 있다. 사진 주변에는 김예원의 다양한 모습이 담긴 액자와 소품들이 놓여 있어 눈길을 끈다.
특히 대형 사진 속 김예원은 단정한 단발머리에 또렷한 이목구비를 자랑하고 있다. 실제 김예원 역시 짧은 단발머리에 베이지색 의상을 착용하고 등장해 사진 속 모습과 묘한 조화를 이뤘다. 김예원은 팬의 게시물에 "나를 항상 응원해 줘서 고마워!!!!!!! 맛있게 잘 먹었습니다아아아아. 내가 언젠가 도움이 되는 날이 왔음 좋겠다! 나도 항상 응원해"라는 댓글을 남겼다.
자신을 위해 정성스럽게 이벤트를 준비한 팬에게 직접 감사 인사를 전하며 훈훈함을 자아냈다. 특히 팬의 응원에 보답하고 싶다는 마음까지 드러내며 남다른 팬 사랑을 보여줬다.
아이돌 출신에서 배우로 활동 영역을 넓힌 김예원이 오랜 시간 자신을 응원해 온 팬들과 끈끈한 유대감을 이어가는 모습이 눈길을 끈다.
한편 김예원은 2011년 그룹 쥬얼리 멤버로 합류해 연예계에 데뷔했다. 이후 배우로 전향해 드라마와 영화, 예능 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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