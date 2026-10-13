가수 하성운이 같이 은행나무길 걷고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 같이 은행나무길 걷고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 5일부터 12일까지 '같이 은행나무길 걷고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 하성운이다. 하성운은 그룹 워너원 출신으로 솔로 가수 활동을 이어가고 있다. 군 복무를 마친 뒤에도 음반 발매와 공연 등으로 팬들과 만나왔으며, 드라마 OST에도 참여하며 활동 영역을 넓혔다. 최근 공연 일정으로는 지난 7월 최재훈과 함께한 '2026 RETRO & NEWTRO MUSIC' 무대가 있으며, 오는 17~18일 열리는 'NOL FESTIVAL'에도 출연할 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '야구장에 함께 가을야구를 보러 가고 싶은 여자 가수는?', '야구장에 함께 가을야구를 보러 가고 싶은 남자 가수는?', '야구장에 함께 가을야구를 보러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '야구장에 함께 가을야구를 보러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr