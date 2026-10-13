배우 차태현이 오디션 참가자에게 합격 버튼을 누르지 않은 이유를 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

배우 차태현이 오디션 참가자에게 합격 버튼을 누르지 않은 이유를 밝혔다. / 사진=SBS ‘우리들의 발라드 2’

배우 차태현이 오디션 참가자에게 합격 버튼을 누르지 않은 이유를 밝혔다.차태현은 지난 5일 첫 방송된 SBS '우리들의 발라드 2'에 '탑백귀' 대표단으로 출연하고 있다. 시즌1에 이어 다시 심사에 참여한 그는 참가자들의 노래뿐 아니라 경연에 도전한 이유와 사연에도 관심을 보였다.특히 과거 '영재발굴단'에서 만났던 18세 전이수의 무대가 화제가 됐다. 다른 심사위원들의 호평이 이어졌지만 차태현은 합격 버튼을 누르지 않았다. 그는 "다음 라운드에 가서 해야 될 경쟁을 이수가 하는 게 맞나라는 생각이 들어서 너무 복잡했다"며 "이수가 굳이 여기서 경쟁을 해서 얻을 게 뭐지라는 걱정이 들었다"고 설명했다. 이어 "저의 간절한 바람은 이수 덕분에 우리 친구들이 또 다른 세상을 만났으면 좋겠다"며 "나쁜 이야기는 듣지 말고 너 하고 싶은 대로 해"라고 응원했다.다른 참가자들에게는 비교적 구체적인 평가를 내놨다. 한로이에게는 "내가 너무 잘한다는 걸 스스로 잘 알고 있는 것 같다. 조금만 편하게 해 줬으면 좋겠다"고 조언했다. 허채민에 대해서는 "시즌2에서 가장 스타성이 빛나는 것 같다"고 평가했고, 이민우에게는 "이야기하듯 본인 목소리로 노래하는 게 느껴져서 좋았다"고 말했다.참가자들의 개인적인 사연에도 반응했다. 울산에서 올라온 라유정에게는 "유정이를 응원 안 하면 누굴 응원하느냐. 저는 응원하고 싶었다"고 말했고, 청소년 쉼터에서 가수의 꿈을 키우는 김수아에게는 "앞으로는 의기소침해 있지 마시고 더 자신 있게 불러주셨으면 좋겠다"고 격려했다.아버지의 부재로 느낀 외로움을 노래한 김소연에게는 "본인의 색깔이 센 것도 좋지만 여기에서 친구들이랑 잘 어울리면서 또 다른 세상을 만나 치유가 됐으면 좋겠다"고 전했다.진지한 심사 도중 농담을 던지기도 했다. 내향적인 성격을 바꾸기 위해 일찍 입대했다는 김도현에게는 "많이 치유했고 극복했다는 게 보였다"고 평가한 뒤 "이번에 합격했으니까 계속 군복을 입고 와도 나쁘지 않을 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.학교에서 잠을 자며 밤새 노래 연습을 한다는 16세 유도선수 김선음에게는 "선음이는 일단 공부 빼고 다 하는구나"라고 농담했다.자녀 교육에 관한 생각도 밝혔다. 15세 박예승이 홀로 자취하고 있다는 사연을 듣고 딸의 독립에 관한 질문이 나오자 차태현은 "고등학교가 문제가 아니라 아이들에게 결혼 전까지 못 나간다고 했다"고 답했다. 이어 "어디서 금상을 받아와도 소용없다"고 단호하게 말했지만, 우승 상금 1억원과 장학생 조건이 제시되자 관심을 보이며 웃음을 자아냈다.차태현이 출연하는 '우리들의 발라드 2'는 매주 월요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr