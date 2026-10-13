김미경이 '나를 충전해줘'에서 재벌가 회장으로 변신했다. / 사진제공=넷플릭스

김미경이 '나를 충전해줘'에서 재벌가 회장으로 변신했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김미경이 '나를 충전해줘'에서 재벌가 회장으로 변신했다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 지닌 여자의 로맨스를 그린 작품이다. 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개됐다.김미경은 극 중 TS그룹 회장이자 백호랑의 할머니인 공만설 역을 맡았다. 공만설은 그룹의 안정적인 승계를 우선으로 생각하며 손자의 건강과 결혼 문제에도 깊이 관여하는 인물이다. 가족에게도 쉽게 곁을 내주지 않는 엄격한 성격을 지녔다.김미경은 백발 헤어스타일과 단정한 정장 차림으로 이전 작품들과 다른 모습을 보여줬다. 여기에 꼿꼿한 자세와 날카로운 눈빛으로 그룹을 이끄는 회장의 모습을 표현했다. 그동안 여러 작품에서 보여준 친근하고 따뜻한 이미지와는 사뭇 다른 분위기다.연기에서도 변화를 줬다. 김미경은 감정을 크게 드러내지 않고 차분한 말투로 상대를 압박했다. 특히 손자 호랑에게 쓴소리하는 장면에서는 단호한 태도로 자신의 뜻을 굽히지 않는 공만설의 성격을 표현했다.손자를 걱정하면서도 이를 다정하게 표현하지 못하는 모습도 그렸다. 그룹의 미래를 책임져야 한다는 생각과 할머니로서 손자를 아끼는 마음이 맞물리면서 인물의 복잡한 감정이 나타났다.그동안 따뜻하고 친근한 인물을 주로 연기해 온 김미경은 이번 작품에서 냉철한 재벌가 회장으로 새로운 모습을 보여줬다. 외적인 변화뿐 아니라 말투와 표정에서도 이전과 다른 연기를 선보이며 캐릭터의 특징을 살렸다.'나를 충전해줘'는 넷플릭스에서 10부작 전편을 시청할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr