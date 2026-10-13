김민호가 행사에 참석해 거수경례 포즈를 취하고 있다. / 사진

김민호가 '파이널 테이블'에 출연한다. / 사진제공=디퍼런트컴퍼니

배우 김민호가 '신병' 시리즈의 친근한 군인에서 야심 가득한 수셰프로 변신한다. 이번에는 장률의 눈에 들기 위해 아부도 마다하지 않는 기회주의적인 인물로 새로운 매력을 선보인다.김민호는 오는 24일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '파이널 테이블'(극본·연출 김도훈)에서 수셰프 배영수 역을 맡는다.'파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 선발하는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회에 참가하기 위해 세계 각지에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁과 사연을 그린 드라마다.김민호가 연기하는 배영수는 차우진(장률 분)이 운영하는 국내 정상급 파인 다이닝 레스토랑 '엑셉시옹'의 수셰프다. 애피타이저와 샐러드, 아뮤즈 부쉬 등을 담당하며 주방 내 자신의 입지를 다지기 위해 남다른 처세술을 발휘한다.배영수는 차우진 셰프에게 인정받기 위해 아부도 서슴지 않는 인물이다. 동료들을 향한 경쟁심도 강해 때로는 얄밉게 느껴지지만, 그 안에 인간적인 면모도 지니고 있다. 김민호는 이러한 캐릭터의 다채로운 모습을 자신만의 연기로 풀어낼 예정이다.김민호는 그동안 '신병' 시리즈를 통해 현실감 넘치는 연기로 사랑받았다. 최근 종영한 '신병4: 사보타주'를 비롯해 드라마 '오싹한 연애' 등에서도 개성 있는 캐릭터를 소화하며 활동 영역을 넓혔다.스크린에서도 활약을 이어가고 있다. 현재 상영 중인 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 출연했으며, 올겨울 개봉 예정인 영화 '신병 더 무비'를 통해서도 관객들과 만날 예정이다.군복을 벗고 셰프복을 입은 김민호가 이번 작품에서 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'파이널 테이블'은 오는 24일 오후 10시 40분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr