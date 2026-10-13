김민호가 행사에 참석해 거수경례 포즈를 취하고 있다. / 사진
김민호가 행사에 참석해 거수경례 포즈를 취하고 있다. / 사진
배우 김민호가 '신병' 시리즈의 친근한 군인에서 야심 가득한 수셰프로 변신한다. 이번에는 장률의 눈에 들기 위해 아부도 마다하지 않는 기회주의적인 인물로 새로운 매력을 선보인다.

김민호는 오는 24일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '파이널 테이블'(극본·연출 김도훈)에서 수셰프 배영수 역을 맡는다.

'파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 선발하는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회에 참가하기 위해 세계 각지에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁과 사연을 그린 드라마다.
김민호가 '파이널 테이블'에 출연한다. / 사진제공=디퍼런트컴퍼니
김민호가 '파이널 테이블'에 출연한다. / 사진제공=디퍼런트컴퍼니
김민호가 연기하는 배영수는 차우진(장률 분)이 운영하는 국내 정상급 파인 다이닝 레스토랑 '엑셉시옹'의 수셰프다. 애피타이저와 샐러드, 아뮤즈 부쉬 등을 담당하며 주방 내 자신의 입지를 다지기 위해 남다른 처세술을 발휘한다.

배영수는 차우진 셰프에게 인정받기 위해 아부도 서슴지 않는 인물이다. 동료들을 향한 경쟁심도 강해 때로는 얄밉게 느껴지지만, 그 안에 인간적인 면모도 지니고 있다. 김민호는 이러한 캐릭터의 다채로운 모습을 자신만의 연기로 풀어낼 예정이다.

김민호는 그동안 '신병' 시리즈를 통해 현실감 넘치는 연기로 사랑받았다. 최근 종영한 '신병4: 사보타주'를 비롯해 드라마 '오싹한 연애' 등에서도 개성 있는 캐릭터를 소화하며 활동 영역을 넓혔다.

스크린에서도 활약을 이어가고 있다. 현재 상영 중인 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 출연했으며, 올겨울 개봉 예정인 영화 '신병 더 무비'를 통해서도 관객들과 만날 예정이다.

군복을 벗고 셰프복을 입은 김민호가 이번 작품에서 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.
'파이널 테이블'은 오는 24일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지