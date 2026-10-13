배우 김사랑(48)이 월세도 내지 않고 집 옥상을 차지한 특별한 세입자의 정체를 공개했다./사진=김사랑 SNS, 텐아시아DB

배우 김사랑(48)이 월세도 내지 않고 집 옥상을 차지한 특별한 세입자의 정체를 공개했다./사진=김사랑 SNS

배우 김사랑(48)이 월세도 내지 않고 집 옥상을 차지한 특별한 세입자의 정체를 공개했다. 예상치 못한 손님을 살뜰히 챙기는 일상으로 눈길을 끌었다.김사랑은 지난 12일 자신의 SNS에 "옥상 세입자입니다. 월세도 안 내고 밥 주고 물 주고 끙 치워줍니다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.영상 속 세입자의 정체는 김사랑의 집 옥상에 머무는 길고양이였다. 고양이는 옥상에 놓인 의자를 차지한 채 편안하게 시간을 보내고 있다.김사랑은 " 의자 다 뜯었다"라며 고양이가 가구를 훼손한 사실을 알렸다. 월세 한 푼 내지 않는 고양이를 위해 먹이와 물을 챙기고 배설물까지 치워주는 상황을 유쾌하게 표현한 것이다. 고양이의 이름을 짓기 위한 고민도 이어졌다. 김사랑은 "이름을 옥상이? 물을 좋아하니 워터? 뭐가 좋을까요?"라며 누리꾼들에게 의견을 구했다.앞서 김사랑은 자신의 집 마당과 옥상을 찾아온 고양이들의 근황을 여러 차례 공유한 바 있다. 길고양이들을 내쫓는 대신 직접 보살피는 일상을 공개하며 관심을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr