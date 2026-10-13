22기 옥순, 재혼 가정 냅두고 日로 떠나…급하게 티켓팅 “혼자라 외로워”

'나는 솔로' 22기 옥순이 재혼 후 홀로 일본 여행을 떠났다.22기 옥순은 최근 자신의 SNS에 일본으로 여행을 떠나는 근황을 공개했다.옥순은 "지속적인 엔화 약세에 저도 유혹을 못 이기고 어제 저녁 티켓을 끊었습니다"라며 갑작스럽게 일본행을 결정했다고 밝혔다.이어 "정말 급 와서 캐리어도 집에 없어가지고 차 살 때 서비스로 주신 작은 거 하나 가지고 왔어여"라고 덧붙였다. 공개된 사진에는 은색 소형 캐리어를 끌고 이동하는 옥순의 모습이 담겼다.특히 옥순은 "혼자라 외로워. 나랑 랜선으로 즐겨줘요"라며 팬들에게 함께 여행을 즐겨달라고 부탁했다. 남편 경수와 두 아이를 두고 혼자 떠난 여행인 만큼 색다른 일상이 눈길을 끈다.옥순은 그동안 재혼 후 두 아이를 키우며 가족들과 함께하는 일상을 공개해 왔다. 육아와 가정생활에 집중해 온 그가 이번에는 자신만을 위한 시간을 보내기 위해 홀로 일본으로 떠난 것으로 보인다.한편 옥순과 경수는 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 22기 돌싱 특집을 통해 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 재혼해 각자의 자녀와 함께 네 식구를 이루고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr