'우발라2'가 2회에서 시청률이 소폭 하락했다./사진제공=SBS

'우발라2'가 2회에서 시청률이 소폭 하락했다./사진제공=SBS

SBS 오디션 프로그램 '우리들의 발라드 2'에서 전 시즌 통틀어 첫 1라운드 만장일치 합격자가 나왔다.지난 12일 방송된 '우리들의 발라드 2' 2회에서는 대구에서 홀로 상경한 15세 참가자 박예승을 비롯해 박대희, 김수아, 김도현, 이유빈, 김선음, 전이수 등이 2라운드 진출을 확정했다.이날 방송은 분당 최고 시청률 6.5%까지 치솟았다. 수도권 가구 시청률은 1부 4.1%, 2부 5.7%를 기록했다. 전국 기준으로는 5.0%로, 지난주보다 0.1% 포인트 소폭 하락했다.화제의 주인공은 홀로 상경해 자취 중인 15세 박예승이었다. 부모님이 걱정할까 힘든 일도 홀로 삭여왔다는 박예승은 마야의 '나를 외치다'를 선곡해 파워풀한 가창력으로 현장을 압도했다. 박예승은 심사위원 격인 '탑백귀' 전원의 선택을 받아 시리즈 사상 최초로 1라운드 만점을 기록했다. 무대를 지켜보며 눈물을 쏟은 정재형은 "회초리 같은 무대였다"고 극찬했다. 주우재는 "강력한 우승 후보"라며 혀를 내둘렀다.개성 넘치는 실력자들의 2라운드 합류도 이어졌다. 대형 기획사 데뷔조에서 낙방한 아픔을 딛고 무대에 오른 이유빈은 유다빈밴드의 '고열'을 독창적인 창법과 건반 연주로 선보여 145표를 획득했다. 정승환은 "지금까지 나온 참가자 중 압도적인 톱"이라며 찬사를 보냈다.군 복무 중 무대에 선 김도현의 활약도 눈길을 끌었다. 전역을 31일 남겨둔 상황에서 군복을 입고 등장한 그는 이상은의 '언젠가는'을 열창하며 139표를 얻었다. 정재형은 "청춘들에게 불러주는 노래 같다"고 평가했다.남다른 비주얼과 허스키 보이스로 주목받은 박대희는 아소토 유니온의 'Think About' Chu'를 불러 현장의 열기를 끌어올렸다. 문근영은 "완전 내 취향"이라며 응원을 아끼지 않았다.가정 형편으로 청소년 쉼터에서 생활 중인 사연을 전한 김수아는 자우림의 '오버 더 레인보우(Over the rainbow)'로 127표를 얻어 통과했다. 충남대표 유도선수 출신 김선음은 팀의 '사랑한 만큼'으로 막판 선택을 받았고, SBS '영재발굴단' 출신 동화작가 전이수는 패티김의 '그대 내 친구여'를 불러 118표로 2라운드 티켓을 따냈다. 반면 미국 텍사스 출신 코니 박은 한예슬의 '그댄 달라요'를 불렀으나 100표를 넘기지 못해 탈락했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr