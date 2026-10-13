액션 배우 고(故) 김현이를 향한 추모가 이어지고 있다. / 사진='닥터X' 영상 캡처

액션 배우 고(故) 김현이를 향한 추모가 이어지고 있다. 김지원 주연의 SBS '닥터X: 하얀 마피아의 시대'와 김유정 주연의 tvN '100일의 거짓말'이 잇따라 엔딩에서 고인을 기린 데 이어, 시청자와 네티즌들 역시 온라인상에서 애도의 뜻을 전하고 있다.지난 9일 방송된 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 1회 말미에는 "우리와 함께 달렸던 소중한 동료 故 김현이 님을 추모합니다"라는 문구가 등장했다. 하루 뒤인 10일 첫 방송된 '100일의 거짓말'에서도 "액션 배우 故 김현이 님을 잊지 않고 기억하겠습니다"라는 메시지가 담겼다.서로 다른 작품에서 같은 인물을 추모하면서 김현이에 대한 관심도 커졌다. '닥터X' 엔딩크레딧에는 무술 부문에 김현이의 이름이 포함됐고, '100일의 거짓말'은 고인을 '액션 배우'로 소개했다.고인이 두 작품의 액션 촬영에 참여한 배우였으며, 지난 여름 세상을 떠난 사실이 알려졌다. 고인은 '닥터X', '100일의 거짓말' 외에도 다수의 작품에 함께했다. 영화 '검은 수녀들', '동화지만 청불입니다', '빅토리', '탈출: 프로젝트 사일런스', 드라마 '펜트하우스' 등에 참여한 것으로 알려졌다. 최근에는 '신병4: 사보타주' 마지막 회에서 공민정의 대역을 맡아 액션 연기를 선보인 것으로 전해졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr