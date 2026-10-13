‘태쁘’ 김태희랑 무슨 친분이길래…‘핱시4’ 김지영, 출산 후 조우

'하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 화려한 인맥을 자랑했다.김지영은 최근 자신의 SNS에 삼성 행사에 참석한 근황을 공개했다.공개된 사진에는 '라 리스트 2027' 관련 행사에서 제공된 특별 만찬 메뉴판이 담겼다. 메뉴판에는 최현석, 김은희 등 유명 셰프들의 이름이 적혀 있어 눈길을 끈다. 훈제 오이 타르트부터 칠리버거, 도토리묵, 소고기 안심 등 다채로운 요리가 준비됐다.특히 김지영은 "라 리스트 2027을 선정하는 자리였다니. 최현석&김은희 셰프님 요리를 이렇게 맛봅니다"라며 특별한 경험에 감탄했다.이어 "심지어 옆자리에 태쁘도 계세요. 태쁘 용안이 참 재미있어요"라고 덧붙였다. '태쁘'는 배우 김태희를 가리키는 애칭으로, 김지영은 행사장에서 김태희를 가까이서 본 소감을 전한 것으로 보인다.유명 셰프들의 요리를 맛보는 것은 물론 톱스타 김태희와 가까운 자리에서 행사를 즐긴 김지영의 특별한 일상이 관심을 모은다.한편 김지영은 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 '트레바리' 창업자 윤수영 대표와 결혼했다. 이후 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서 남편과 매일 함께 샤워한다고 밝혀 화제를 모았다. 당시 김지영은 부부가 매번 함께 샤워하는 것이 일상이라고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr