배우 김소현, 추영우의 주연작 '연애박사'가 방송 초반부터 아쉬운 성적을 보이고 있다. 2회에서 2.4%를 기록했던 시청률이 3회에서는 2.1%로 떨어지며 상승세가 꺾였다.
지난 12일 방송된 ENA 월화드라마 '연애박사' 3회는 시청률 2.1%를 기록했다. 2회 시청률 2.4%보다 0.3%포인트 하락한 수치다. 이날 방송에서는 첫 키스 이후 어색해진 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)가 연구실에서 갈등을 겪는 모습이 그려졌다.
임유진은 대학원에 합격해 연구실에 첫 출근했지만, 예상과 달리 적응에 어려움을 겪었다. 전자공학을 전공한 신입 연구원 김세진(임진효 분)과 달리 로봇공학에 익숙하지 않았던 임유진은 기본적인 용어조차 이해하기 어려웠고, 박민재가 김세진에게 먼저 컴퓨터를 사용하도록 하자 서운함을 느꼈다. 두 사람은 저녁 식사 자리에서도 의견 차이를 좁히지 못했다. 박민재가 전날의 키스를 언급하자 임유진은 기억나지 않는다고 답했으며 컴퓨터 배정 문제를 두고도 말다툼을 벌였다.
이후 박민재는 임유진을 위해 컴퓨터를 마련했지만 김세진이 더 좋은 성능의 컴퓨터를 요구하면서 갈등이 반복됐다. 결국 임유진은 연구실을 그만두겠다고 선언했고, 박민재는 그를 뒤쫓아 빈 강의실에서 눈물을 흘리고 있는 모습을 발견했다.
임유진이 다른 연구원들과 자신을 비교하며 자신감을 잃었다는 사실을 알게 된 박민재는 수학과 교수 이지훈(장인섭 분)을 찾아갔다. 이지훈은 임유진의 시험 답안을 높이 평가하며 그의 잠재력을 인정했다. 임유진은 이를 계기로 다시 자신감을 얻었다. 그러나 방송 말미 두 사람의 관계에 또 다른 변화가 생겼다. 임유진은 자신을 챙겨준 박민재에게 고마움을 전하며 신발을 선물했다. 박민재가 신발을 갈아 신는 과정에서 그가 한쪽 다리를 잃었다는 사실을 알게 된 임유진은 갑작스럽게 연구실을 떠났다. 홀로 남겨진 박민재의 씁쓸한 표정이 이어지며 3회가 마무리됐다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 12일 방송된 ENA 월화드라마 '연애박사' 3회는 시청률 2.1%를 기록했다. 2회 시청률 2.4%보다 0.3%포인트 하락한 수치다. 이날 방송에서는 첫 키스 이후 어색해진 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)가 연구실에서 갈등을 겪는 모습이 그려졌다.
임유진은 대학원에 합격해 연구실에 첫 출근했지만, 예상과 달리 적응에 어려움을 겪었다. 전자공학을 전공한 신입 연구원 김세진(임진효 분)과 달리 로봇공학에 익숙하지 않았던 임유진은 기본적인 용어조차 이해하기 어려웠고, 박민재가 김세진에게 먼저 컴퓨터를 사용하도록 하자 서운함을 느꼈다. 두 사람은 저녁 식사 자리에서도 의견 차이를 좁히지 못했다. 박민재가 전날의 키스를 언급하자 임유진은 기억나지 않는다고 답했으며 컴퓨터 배정 문제를 두고도 말다툼을 벌였다.
이후 박민재는 임유진을 위해 컴퓨터를 마련했지만 김세진이 더 좋은 성능의 컴퓨터를 요구하면서 갈등이 반복됐다. 결국 임유진은 연구실을 그만두겠다고 선언했고, 박민재는 그를 뒤쫓아 빈 강의실에서 눈물을 흘리고 있는 모습을 발견했다.
임유진이 다른 연구원들과 자신을 비교하며 자신감을 잃었다는 사실을 알게 된 박민재는 수학과 교수 이지훈(장인섭 분)을 찾아갔다. 이지훈은 임유진의 시험 답안을 높이 평가하며 그의 잠재력을 인정했다. 임유진은 이를 계기로 다시 자신감을 얻었다. 그러나 방송 말미 두 사람의 관계에 또 다른 변화가 생겼다. 임유진은 자신을 챙겨준 박민재에게 고마움을 전하며 신발을 선물했다. 박민재가 신발을 갈아 신는 과정에서 그가 한쪽 다리를 잃었다는 사실을 알게 된 임유진은 갑작스럽게 연구실을 떠났다. 홀로 남겨진 박민재의 씁쓸한 표정이 이어지며 3회가 마무리됐다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT