박위가 과거 출연했던 영상이 재조명되고 있다. / 사진=박위SNS, 유튜브 채널 '모비딕'

박위가 과거 출연했던 영상이 재조명되고 있다. / 사진=유튜브 채널 '모비딕'

유튜버 박위가 최근 잇따른 논란에 휩싸인 가운데, 방송인 랄랄이 과거 그에게 건넨 농담이 다시 주목받고 있다.최근 온라인 커뮤니티에서는 2022년 공개된 유튜브 콘텐츠 '랄랄의 대필일지' 속 박위의 출연 장면이 재확산되고 있다. 당시 박위는 자신이 유니세프 홍보대사로 활동하고 있다고 소개하며 자서전에 관한 이야기를 나눴다.박위가 방송 도중 자신의 책을 홍보하자 랄랄은 "양다리 걸치고 책 사달라고 오신 거냐. 안 산다"고 농담했다. 박위가 원래 이런 방식으로 홍보하는 것이라고 답하자 랄랄은 "책 홍보를 하러 나온 거냐. 끌어내라. 약았다"며 장난스럽게 반응했다.이후 박위는 책에 담기지 않은 이야기를 해달라는 요청에 "저는 결혼하면 부부 유튜버를 하겠다"고 밝혔다. 이를 들은 랄랄은 "지금 발표한 거냐. 기사 내달라는 거냐"고 되물었고 "이 또한 비즈니스다. 사람이 너무 약았다. 나중에 잘못돼서 채널 팔면 신사임당 님한테 가시면 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.앞서 박위는 지난 8월 21일 KTX에서 하차하던 중 휠체어 바퀴가 사회복무요원의 발에 걸려 넘어지는 사고를 겪었다. 이후 사고 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 공개했으나 근무자가 사과하는 장면을 제외한 채 영상을 게재한 사실이 알려지면서 비판을 받았다.논란이 커지자 박위는 "저를 도와주시기 위해 최선을 다해주셨고 정중하게 사과해 주셨던 근무자님의 입장을 생각하지 못했다"고 사과했다. 이후 유튜브 활동 중단을 선언했으며 예정된 강연이 취소되고 서울시 홍보대사직에서도 물러났다.한편 박위는 2024년 10월 그룹 시크릿 출신 송지은과 결혼했다. 두 사람은 유튜브와 방송을 통해 일상을 공개해 왔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr