장진 감독이 배우 원빈과의 추억을 언급했다. / 사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

장진 감독이 배우 원빈을 캐스팅할 수 있었던 이유를 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

영화감독 장진이 원빈의 영화 데뷔작 '킬러들의 수다' 캐스팅 비화를 공개했다.12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '청춘을 함께 보낸 서울예대 89학번의 추억'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 장진과 배우 정웅인이 게스트로 출연해 MC 신동엽과 다양한 이야기를 나눴다.정웅인과 장진은 각자 신인 시절을 떠올렸다. 대화 도중 신동엽은 장진의 초기 연출작 '킬러들의 수다'를 언급하며 "원빈은 어떻게 섭외한 거냐"고 물었다. 이에 장진은 "빈이는 그때 부르면 올 때였다"고 답해 웃음을 자아냈다.장진은 당시 원빈의 모습도 전했다. 그는 "트레이닝복에 슬리퍼 신고 다닐 때다. 자유로운 애였다"며 "재밌다. 너무 착하고 너무 좋았다"고 회상했다. 이어 "사람들끼리 모이면 술도 잘 안 하니까 같이 PC방 가면 좋아하더라"며 촬영 당시 함께 어울렸던 기억을 꺼냈다.한편 원빈은 2010년 영화 '아저씨' 이후 16년째 작품 활동을 쉬고 있다. 2015년 배우 이나영과 결혼했으며 같은 해 아들을 품에 안았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr