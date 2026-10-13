RJ 마이트가 향년 34세로 세상을 떠났다. / 사진='브레이킹 배드' 스틸

미국 인기 드라마 '브레이킹 배드'에서 주인공 월터 화이트의 아들로 출연한 배우 RJ 마이트가 34세의 나이로 세상을 떠났다. 지난해 연인과 약혼을 발표하고 최근까지 신작 홍보 활동을 이어왔던 만큼 갑작스러운 비보가 안타까움을 더하고 있다.12일(현지시간) 미국 연예매체 데드라인 등에 따르면 RJ 마이트는 이날 미국 텍사스주 브라운즈빌에서 사망했다.고인의 대변인은 성명을 통해 "많은 사랑을 받은 배우이자 자선가, 열정적인 장애인 인권 옹호자였던 RJ 마이트의 비극적인 별세 소식을 깊은 슬픔과 함께 전한다"고 밝혔다. 유족의 사생활을 존중해 달라는 뜻도 전했다.데드라인은 현지 당국 관계자를 인용해 마이트가 이날 오후 1시 30분께 사망 판정을 받았으며, 부검이 진행될 예정이라고 보도했다.1992년 미국 미시시피주 잭슨에서 태어난 마이트는 뇌성마비를 앓으며 성장했다. 그는 2008년부터 2013년까지 방송된 AMC 드라마 '브레이킹 배드'에서 브라이언 크랜스턴이 연기한 월터 화이트의 아들 월터 화이트 주니어, 일명 플린 역을 맡아 이름을 알렸다.극 중 월터 화이트 주니어 역시 뇌성마비를 가진 인물이다. 마이트는 자신의 경험을 연기에 녹여내며 주목받았고, '브레이킹 배드' 출연진과 함께 2014년 미국 배우조합상 드라마 부문 앙상블상을 받았다.이후 영화 '트라이엄프', '러브 미 데드', '웨스트햄프턴'과 드라마 '스위치드 앳 버스', '나우 아포칼립스' 등에서 활동했다. 최근에는 독립영화 '토킹 투 스트레인저스'에 출연했으며, 해당 작품은 지난달 30일 미국 베벌리힐스에서 시사회를 열었다.배우 활동과 함께 장애인 권익 향상에도 힘썼다. 미국 뇌성마비협회와 슈라이너스 아동병원의 홍보대사를 맡았으며, 자선 활동과 지역사회 지원 사업을 펼치는 마이트 재단의 회장으로도 활동했다.마이트는 지난해 10월 연인 케네디 수아레즈와 약혼을 발표했다. 당시 그는 자신을 더 나은 사람으로 성장하고 싶게 만드는 동반자를 만났다고 전한 바 있다.동료 배우들의 추모도 이어졌다. '브레이킹 배드'에서 행크 슈레이더 역을 맡았던 딘 노리스는 SNS를 통해 촬영장에서 어린 마이트를 늘 챙겼다며 "정말 다정한 청년이었다. 많이 그리울 것"이라고 애도했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr