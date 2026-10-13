배우 겸 유튜버 버거형(본명 박효준)이 가수로 나선다. / 사진=청엔터테인먼트

배우 겸 유튜버 버거형(본명 박효준)이 가수로 나선다.버거형은 13일 오후 6시 싱글 '힘내라 친구야'를 발매한다. 유해준이 작곡부터 프로듀싱, 제작 전반에 참여했다.유해준은 박완규의 '천년의 사랑', 정재욱의 '잘가요', 이창섭의 '천상연' 등을 작곡한 음악가다. 직접 부른 '나에게 그대만이', '미치게 그리워서' 등으로도 알려져 있다.신곡 '힘내라 친구야'는 팝 록에 댄스 요소를 더한 빠른 템포의 곡이다. 힘든 일상을 보내는 사람들에게 건네는 응원의 말을 가사에 담았다. 버거형은 특유의 허스키한 목소리로 노래를 소화했다.가사에는 "마시자 잔을 들어 친구야, 사느라고 고생이 많다", "오늘보다는 더 나아질 거야" 등 친구에게 술 한잔을 권하며 위로하는 내용이 담겼다.유해준은 "팍팍한 삶 속에서도 서로를 응원하며 함께 잔을 기울일 수 있는 '친구'의 존재만으로도 우리는 이미 행복한 사람이라는 희망의 메시지를 전달하고 싶었다"고 설명했다.'힘내라 친구야'는 이날 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr