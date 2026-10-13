한혜진이 의류 브랜드와의 협업 작업을 밝혔다. / 사진=한혜진 유튜브 캡처

한혜진이 의류 브랜드와의 협업 작업을 밝혔다. / 사진=한혜진 유튜브 캡처

한혜진이 그간 의류 브랜드와 협업해 직접 의류 제작에 참여한 사실을 깜짝 공개했다.지난 12일 한혜진 유튜브 채널에는 '한혜진 본인이 입고 싶어서 그냥 만들어버림'이라는 영상이 게시됐다.한혜진은 "제가 이번에 의류 브랜드 협업에 참여하게 됐다"고 밝혔다. 그간 담당 PD도 몰랐던 사실이었다.한혜진은 미팅 자리에 참석했다. 그는 "여름 동안 제가 대표님 만나서 두세 번 정도 미팅했다. 중간에 제가 집으로 퀵, 택배 받아서 중간중간 피팅했다. 오늘 수정 샘플이 있을 거다. 여전히 수정 사항이 있는지 한 번 보려고 한다. 마스터 샘플은 오늘 처음 본다"고 말했다. 이어 "모델이 입은 거 못 보셨지 않나"라며 의기양양했다. 궁금하다는 반응에 한혜진은 "갑자기 부담된다"며 웃었다.한혜진은 소비자들이 우려할 부분도 직접 언급했다. 그는 "'저렇게 긴 애한테 맞는 게 긴 애한테 맞는 게 우리한테 맞아?' 오해하실까봐"라며 "이건 다 모델 샘플이다"라고 설명했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr