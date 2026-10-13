곽튜브가 '지구마불 세계여행4'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

곽튜브가 '지구마불 세계여행4'에 출연한다. / 사진=ENA, TEO

여행 크리에이터 곽튜브가 '지구마불 세계여행4'에서 자신만의 강점으로 먹방과 웃음을 꼽았다. 천우희, 강소라, 카이, 박명수, 세훈 등 새로운 여행 파트너들과의 만남을 예고한 그는 예상치 못한 조합에서 탄생한 색다른 케미스트리에도 자신감을 나타냈다.오는 17일 첫 방송되는 ENA '지구마불 세계여행4'는 여행 크리에이터 빠니보틀, 곽튜브, 원지가 김태호 PD가 설계한 세계여행 부루마불 게임에 참여하는 예능 프로그램이다.시즌4까지 함께하게 된 곽튜브는 "네 번째 시즌까지 한다는 건 영광을 넘어 거의 감동"이라며 "시즌1부터 쭉 이어지는 곽튜브다운 여행을 하려고 생각을 많이 하고 왔다"고 소감을 밝혔다. 지난해 10월 결혼, 올해 3월 아들 탄생 이후 처음 맞는 새 시즌이기도 하다.이번 시즌은 '지구마불 여행 필름 페스티벌'이라는 콘셉트로 진행된다. 평소 영화를 좋아한다는 곽튜브는 "실제 내 채널에서 영상을 만들 때도 서사나 스토리에 신경을 많이 쓴다. 그래서 이번 여행에 좀 더 몰입이 됐다"고 말했다.자신의 여행을 영화 장르로 표현해 달라는 질문에는 주저 없이 '코미디'를 꼽았다. 곽튜브는 "막 웃기려고 노력하기보다, 여행 중간중간 소소하게 웃음을 줄 수 있는 게 포인트"라며 "억지 코미디가 아닌 자연스러운 웃음을 많이 주려고 한다"고 설명했다.여행 콘텐츠에서 자신 있는 부분으로는 먹방을 내세웠다. 그는 "적어도 먹방과 웃음, 그 두 포인트는 자신 있다"고 강조했다.새로운 여행 파트너들과의 호흡에 대해서도 이야기했다. 이번 시즌에는 천우희, 강소라, 카이, 박명수, 세훈 등 다양한 분야의 인물들이 여행에 참여한다.곽튜브는 이들과의 만남을 두고 "뭐지 이 조합은?"이라는 생각이 들었다고 밝혔다. 이어 "거기서 오는 낯섦과 또 맞춰가는 느낌, 케미를 점점 찾아가는 과정이 있었다"며 "처음부터 잘 맞았던 사람들과는 다르게, 되게 특이하다 싶은 조합들이 많았다"고 전했다.시즌2 우승자인 곽튜브는 이번에도 우승을 향한 의지를 보였다. 다만 경쟁 자체보다는 우승 부상에 더 관심을 보였다. 그는 "당연히 우승하면 좋다"면서도 "이번에 부상이 좀 탐난다"고 솔직하게 말했다.이번 시즌에는 시청자 투표뿐 아니라 영화, 여행, 예능 분야 전문가들로 구성된 심사단의 평가도 더해진다. 세 여행 크리에이터가 각자의 스타일로 완성한 여행 콘텐츠를 놓고 경쟁을 펼칠 예정이다.곽튜브는 관전 포인트로 출연자들의 서사를 꼽았다. 그는 "각자의 스토리를 만들어가는 여행으로 보면 더욱 흥미롭다. 특히 '곽빠원'의 처음 모습을 좋아하시는 분들이 보면 더 재미있게 볼 수 있지 않을까"라고 귀띔했다.'지구마불 세계여행4'는 오는 17일 오후 7시 50분 ENA에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr