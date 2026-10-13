차가원 피아크그룹 회장 겸 연예기획사 원헌드레드 대표 / 사진=텐아시아 DB

약 300억원 규모의 사기 혐의로 구속기소된 차가원 피아크그룹 회장 겸 연예기획사 원헌드레드 대표의 첫 재판이 열린다.서울중앙지법 형사합의23부(부장판사 오세용)는 13일 오전 10시 30분 차 대표의 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의 사건 첫 공판기일을 연다.차 대표는 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 노머스에 제안해 계약을 체결하고 선수금 242억원을 받았으나, 실제 사업을 이행하지 않은 혐의를 받는다. 경찰은 차 대표가 사업을 이행할 준비가 되지 않은 상태에서 기존 업체와의 계약 관계를 숨기고 노머스와 이중계약을 맺은 것으로 보고 수사했다. 지인과 서로 소유한 주택에 전세계약을 체결하기로 약속하고 보증금 54억원을 받은 뒤 자신은 계약을 이행하지 않은 혐의도 받는다.차 대표 측은 자신과 원헌드레드를 둘러싼 의혹이 적대적 인수합병(M&A) 과정에서 제기된 것이라며 혐의를 부인해왔다. 해당 사안은 계약 관련 분쟁으로, 사기 혐의가 성립하지 않는다는 입장이다.서울중앙지법은 지난 8월 3일 증거인멸 우려 등을 이유로 차 대표에 대한 구속영장을 발부했다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 같은 달 7일 차 대표를 구속 송치했고, 서울중앙지검 조세범죄조사부는 25일 구속기소했다.차 대표는 부동산 개발 회사 피아크그룹 회장으로, 2023년 가수 MC몽과 원헌드레드를 공동 설립했다. 원헌드레드와 산하 기획사에는 더보이즈, 태민, 이승기, 첸백시, 비비지, 비오, 이무진, 이수근, 김대호 등이 소속돼 활동했다. 이후 일부 소속 연예인이 정산금 미지급 등을 이유로 전속계약 해지 소송을 제기하면서 계약 관련 분쟁이 이어졌다.차 대표는 공동 설립자인 MC몽과도 법적 분쟁을 벌였다. 지난해 7월 회사를 떠난 MC몽을 상대로 120억원 규모의 대여금 반환 청구 소송을 제기한 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr