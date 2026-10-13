배우 최수영과 이정은이 모녀 케미를 선보일 예정이다. / 사진=텐아시아DB

배우 이정은, 최수영, 이성재, 전성우, 강승윤이 KBS 2TV '학교 다녀왔습니다'에 출연한다. / 사진 제공=애닉이엔티, 사람엔터테인먼트, 높은엔터테인먼트, YG엔터테인먼트

배우 이정은과 최수영이 '학교 다녀왔습니다'에서 모녀로 호흡을 맞춘다.KBS2 새 주말드라마 '학교 다녀왔습니다' 측은 13일 이정은, 최수영, 이성재, 전성우, 강승윤의 캐스팅 소식을 전했다. 작품은 늦은 나이에 대학 진학에 도전한 윤옥희(이정은 분)가 새로운 인연들을 만나며 가족의 의미를 다시 알아가는 이야기를 그린다.이정은은 인생 2막을 위해 대학 입학에 도전하는 윤옥희 역을 맡는다. 윤옥희는 동네의 여러 일을 챙기면서 즉석 떡볶이집까지 운영하는 인물이다. 이정은은 "오랜만에 KBS 주말드라마로 시청자 여러분께 인사드리는 만큼 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 열심히 임하겠다"고 밝혔다.최수영은 윤옥희의 딸이자 라디오 PD 강은호로 분한다. 강은호는 감정보다 현실적인 판단을 우선하고 할 말은 분명하게 하는 성격이지만 엄마의 새로운 도전을 누구보다 가까이에서 응원한다. 최수영은 "평소 팬이었던 이정은 선배님과 함께 작품을 만들어갈 수 있다는 것만으로도 설레고 감사한 기회라고 생각했다"고 합류 소감을 전했다.이성재는 윤옥희의 남편이자 과거 복싱계에서 이름을 날린 강지철을 연기한다. 말보다 행동이 앞서는 강지철은 아내의 대학 도전을 계기로 삶에 변화를 맞게 된다. 이성재는 이번 작품으로 처음 KBS 주말드라마에 출연한다.전성우는 강은호의 오랜 친구이자 KMS 방송국 아나운서 한승우 역을 맡는다. 일과 인간관계 모두 능숙한 인물로, 강은호와 오랜 시간 우정을 이어오다 예상치 못한 일을 계기로 자신의 감정을 자각하게 된다.강승윤은 윤옥희와 강지철의 장남 강준으로 등장한다. 여러 차례 사업에 실패했지만 이에 굴하지 않고 아버지의 복싱장에 '복싱 다이어트 프로그램'을 도입해 새로운 기회를 노리는 인물이다. 강승윤은 "사람 냄새 나는 이야기 속에서 연기할 때를 기다려왔다"며 작품에 대한 기대를 드러냈다.'학교 다녀왔습니다'는 '사랑이 온다' 후속으로 2027년 상반기 방송될 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr