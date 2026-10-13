오세영이 '보스의 노골적 취향'에 출연한다. / 사진제공=가딘미디어

오세영이 '보스의 노골적 취향'에 출연한다. / 사진제공=가딘미디어

배우 오세영이 성훈과 로맨스 호흡을 맞추기 위해 남다른 노력을 기울였다. 취업 준비생과 인디밴드 보컬의 이중생활을 연기하는 그는 쉬는 날에도 밴드 합주에 참여하고 코인노래방을 찾아 노래를 연습했다고 밝혔다.오세영은 오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'(연출 강솔, 극본 남지연)에서 이은채 역을 맡는다.'보스의 노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 취향 제로 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 인생에 예상치 못한 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)가 펼치는 위장 로맨스다.오세영이 연기하는 이은채는 낮에는 취업 준비생, 밤에는 인디밴드 '인디아레드'의 보컬 '수'로 활동하는 인물이다. 가족들에게는 취업한 척하면서 남몰래 가수의 꿈을 키우고 있다. 낙천적이고 엉뚱한 성격의 소유자로, 자신과 정반대인 권도혁과 얽히면서 예상치 못한 변화를 겪는다.오세영은 작품을 선택한 이유에 대해 "처음 대본을 읽었을 때부터 느꼈던 설렘과 재미가 컸다"고 밝혔다. 이어 "이은채라는 캐릭터 자체가 다채로운 매력을 지닌 인물이라 꼭 한번 도전해 보고 싶었다"며 애정을 드러냈다.이은채에 대해서는 "사소한 일에도 마음껏 기뻐하고 금세 마음이 여려지는 감성을 지녔다. 엉뚱하고 파격적인 선택도 서슴지 않는다"고 설명했다. 자신과의 공통점으로는 "늘 꿈과 사랑에 대한 낭만을 품고 산다는 점, 때로는 어린아이처럼 감정에 솔직한 점이 닮았다"고 꼽았다.캐릭터를 표현하기 위한 준비 과정도 공개했다. 오세영은 취업 준비생과 밴드 보컬이라는 두 가지 모습을 구분하기 위해 외적인 변화에도 신경 썼다. 그는 "변신이 중요했기에 수많은 회의와 테스트를 거쳐 '수'의 비주얼을 완성했다"고 말했다. 이어 "쉬는 날에도 인디아레드 멤버들과 꾸준히 합주했다. 인디밴드 보컬 특유의 무대 매너와 제스처를 익히기 위해 관련 영상을 참고하고, 틈날 때마다 코인노래방에서 노래를 연습했다"고 전했다.상대역 성훈과의 호흡에도 만족감을 나타냈다. 오세영은 "촬영 전부터 자주 소통했다. 평소에도 세심하게 챙겨주시고 현장을 유쾌하게 이끌어주신 덕분에 자연스럽고 매력적인 호흡을 담아낼 수 있었다"고 밝혔다.끝으로 오세영은 "'수'의 이중생활이 어떤 운명을 맞이할지 흥미진진하게 따라와 주시면 더욱 재미있게 즐기실 수 있을 것"이라며 "늘 웃음이 넘치는 현장에서 사랑을 듬뿍 담아 촬영했다. 시청자분들께도 기분 좋은 설렘과 큰 웃음을 드릴 수 있는 작품이 되기를 바란다"고 덧붙였다.'보스의 노골적 취향'은 오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr