신동엽이 정웅인의 폭행설에 대해 해명했다./사진=텐아시아DB

신동엽이 정웅인의 폭행설에 대해 해명했다./사진='짠한형'

배우 정웅인이 과거 학교 후배인 신동엽을 때렸다는 루머와 함께 '서울예대 공포의 선배'라는 별칭으로 알려진 것에 대해 해명했다.지난 12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 서울예대 89학번 동기인 장진 감독과 정웅인이 게스트로 출연했다.이날 정웅인은 과거 서울예대 신체 훈련 동아리 '프라나' 회장 시절을 떠올렸다. 정웅인은 "아크로바틱과 무용을 하는 동아리라 다리를 찢어야 했다"며 "1년 후배인 신동엽이 들어와 심하게 스트레칭을 했고, 다음 날 화장실에서 바지를 내리고 사타구니부터 허벅지까지 피멍이 든 모습을 보여줬다"고 회상했다.신동엽은 "오다리라 원래 스트레칭이 안 되는데 억지로 하다가 실핏줄이 다 터진 것"이라고 설명했다. 이어 신동엽은 해당 일화가 '괴롭힘 논란'으로 와전된 것에 대해 선을 그었다. 그는 "웅인 선배가 학교 다닐 때 후배들을 괴롭혔다는 기사가 있더라. 내 피멍 얘기도 나오길래 '이게 무슨 소린가' 했다"며 "예능에 나가서 웃기려고 했던 얘기가 와전된 것"이라고 짚었다.신동엽은 "내가 개인적인 감정이 남아 있었다면 시트콤 '세 친구'를 기획할 때 정웅인에게 같이 하자고 사정했겠느냐"며 "문득 정웅인의 딸들 생각이 났다. 그게 아닌데 미안했다"고 덧붙였다.루머로 마음고생을 했던 정웅인은 "내가 찔리는 게 있었다면 방송에서 그런 얘기를 꺼냈겠느냐"며 "강제로 다리를 찢은 것도 아닌데, '찢었다'는 자극적인 표현 때문에 오해가 커졌다"고 털어놨다. 정웅인은 "감수하고 넘기기에는 너무 속상하지만, 이쪽 일이 그렇다 보니 앞으로도 다 감내해야 하는 부분인 것 같다"고 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr