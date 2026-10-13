배우 김무열, 윤승아 부부가 올해도 기부 행사에 참여하며 선행을 이어간다./사진=텐아시아DB

배우 김무열, 윤승아 부부가 올해도 기부 행사에 참여하며 선행을 이어간다./사진제공=팀승아로운, 셀로판, 프레인TPC

배우 김무열, 윤승아 부부가 올해도 기부 행사에 참여하며 선행을 이어간다. 앞서 한부모 가정과 희귀난치성 질환 환아를 위해 나눔에 나선 데 이어 이번에는 자립을 준비하는 청소년들을 지원한다.윤승아의 유튜브 채널 '승아로운'과 셀로판, 프레인TPC가 공동 주최·주관하는 'ONE market'은 오는 24일 오전 11시부터 오후 5시까지 프레인빌라에서 개최된다.이번 행사에는 노루, 논픽션, 달롭, 달바, 더블러버스, 르주르, 마르디 메크르디, 마르헨제이, 마티에, 프리미에르, 문워크, 바망바망, 벨레다, 브라이텍스, 브레빌, 아뜰리에 드 루멘, 아렌시아, 아비브, 앤유, 오르빗베이비, 쿠에른, 켄트, 트루쿡, 포레스타, 포토메틱, 핏펫, 호크, 히어리 등 총 28개 브랜드가 참여한다.'ONE market'은 누구나 방문할 수 있는 행사로, 참여 브랜드의 제품을 할인된 가격에 판매한다. 방문객들은 물품 구매를 통해 기부에 동참할 수 있다. 행사에서 발생한 수익금은 '디딤씨앗통장'을 통해 자립 청소년 지원금으로 전액 기부된다. 판매 후 남은 물품도 재단법인 주사랑공동체(베이비박스)에 모두 전달할 예정이다.김무열과 윤승아의 나눔 활동은 이번이 처음이 아니다. 두 사람은 2023년 연말 미혼·한부모 가정을 돕기 위해 '코코아 마켓'을 개최했다. 2024년에는 중증 및 희귀난치성 질환 환아를 위한 '나눔(÷)마켓'을 마련하며 기부 활동을 이어갔다.올해는 지원 대상을 자립 청소년으로 확대한다. 꾸준히 나눔 행사를 개최해 온 부부가 이번 마켓을 통해서도 도움이 필요한 이웃에게 지원을 전할 예정이다. 앞서 김무열과 윤승아는 2015년 4월 결혼해 2023년 6월 아들을 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr