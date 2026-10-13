키가 멤버 온유와 만났다. / 사진=샤이니 키 SNS

그룹 샤이니 멤버 키가 근황을 공유했다.키는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 키가 멤버 온유와 만난 모습. 키는 무려 18년을 함께 활동한 형 옆에서 편안한 표정을 보여 시선을 끌었다.앞서 키는 지난해 말 방송인 박나래 등과 함께 무면허 의료 행위 의혹이 제기된 이른바 '주사 이모' A씨에게 의료 시술을 받았다는 논란에 휩싸였다. 키는 의혹이 불거진 지 12일 만에 이를 인정하고 모든 활동을 중단했다. 고정으로 출연 중이던 MBC 관찰 예능 '나 혼자 산다'에서도 하차했다.키는 '나 혼자 산다'에서 하차한 후 자신의 일상이 담긴 브이로그 형식의 영상을 업로드하고 있다. 현재 개인 유튜브 채널은 없지만 지난 8월 '안녕하세요 신입 유튜버 김기범입니다'라는 제목의 영상을 시작으로 샤이니 공식 유튜브 채널에 직접 촬영하고 편집한 영상이 올라오고 있다.한편 키는 논란 후 키는 지난 6월 샤이니의 여섯 번째 미니앨범 'Atmos'(애트모스)를 발매해 본업 활동에 집중하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr