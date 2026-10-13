그룹 에픽하이와 강민경이 이해리의 별장을 찾았다. / 사진=유튜브 채널 '걍밍경' 영상 캡처

타블로가 이해리의 별장을 보고 놀라움을 감추지 못했다. / 사진=유튜브 채널 '걍밍경' 영상 캡처

그룹 다비치 멤버 이해리가 직접 지은 별장을 공개했다.12일 강민경의 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '유부 넷, 싱글 하나'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 다비치 강민경과 그룹 에픽하이 멤버 타블로, 투컷, 미쓰라가 이해리의 별장을 찾아 이야기를 나누는 장면이 담겼다.집에 들어선 이들은 "집 좋다", "여기 말리부 아냐?", "300평 되겠는데?"라며 연이어 감탄했다. 특히 타블로는 "미국에서 힙합하는 사람들이 뮤직비디오 찍을 때 이런 곳에서 찍더라. 이걸 직접 지은 거냐"고 물었고 이해리는 "손수 지은 거다"고 답했다.이후 멤버들은 마당에 마련된 테라스에 앉아 대화를 이어갔다. 타블로는 다시 집 규모를 언급하며 "음악, 유튜브 등 다비치는 우리랑 활동 종류도 시기도 겹쳐서 번 것도 비슷할 거다. 근데 2인조면 이렇게 살 수 있구나"라고 말했다.강민경이 "오빠 저작권료도 있지 않냐"고 묻자 타블로는 "그래도 셋이 나누면 아무것도 아니지"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 3인조인 에픽하이와 2인조인 다비치의 수입 배분 차이를 농담으로 풀어낸 것이다.한편 이해리는 2022년 비연예인 남성과 결혼했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr