불꽃 파이터즈가 대학 국가대표팀에 패하며 2연패에 빠졌다./ 사진 제공 : 스튜디오C1 22화 캡처본

불꽃 파이터즈가 대학 국가대표팀에 패하며 2연패에 빠졌다./ 사진 제공 : 스튜디오C1 22화 캡처본

불꽃 파이터즈가 대학 국가대표팀에 패하며 2연패에 빠졌다.지난 12일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '불꽃야구2' 22화에서는 불꽃 파이터즈와 대학 국가대표팀의 경기 후반부, 부산고와의 시즌 15번째 직관 경기 초반이 공개됐다.앞서 불꽃 파이터즈는 투수진이 흔들리면서 5회 초까지 10점을 내줬다. 4회 말과 5회 말 각각 1점씩 만회했지만 점수 차는 좀처럼 좁혀지지 않았다.반격은 7회 말 시작됐다. 무사 만루에서 땅볼로 1점을 추가한 데 이어 문교원이 투런 홈런을 터뜨렸다. 점수는 10-5까지 좁혀졌다. 마운드에서는 막내 투수 최현우가 추가 실점을 막았다. 7회부터 등판한 최현우는 8회 선두타자에게 볼넷을 허용했지만 후속 타자들을 처리했다.9회에는 원상윤에게 내야 안타와 도루를 허용하며 1사 3루 위기에 놓였다. 그러나 연속 뜬공으로 남은 아웃카운트를 잡아내며 이닝을 마쳤다.불꽃 파이터즈는 9회 말 마지막 추격에 나섰다. 이택근이 볼넷으로 출루한 뒤 신경헌이 좌중간을 가르는 적시 2루타를 때려 1점을 추가했다. 하지만 정근우가 3루수 땅볼, 박용택이 유격수 땅볼로 물러나면서 경기는 그대로 끝났다.2연패를 기록한 불꽃 파이터즈는 부산으로 이동해 부산고와 맞붙었다. 연패를 끊어야 하는 상황에서 선발 투수로 나선 선수는 유희관이었다. 유희관은 1회 초 첫 타자를 루킹 삼진으로 잡으며 출발했다. 이어 서성빈에게 2루타를 허용했지만 후속 타자들을 뜬공과 유격수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.1회 말에는 선수 시절 누적 연봉 400억으로 알려진 이대호가 팀의 첫 안타를 기록했다. 2사 1루에서 타석에 들어선 이대호는 안타를 때렸지만, 부산고 수비진이 선행 주자 박용택을 잡아내면서 득점으로 이어지지는 않았다.2회 말에는 부산고 출신 정의윤이 모교 후배를 상대로 2루타를 터뜨렸다. 부산고도 쉽게 물러서지 않았다. 3회 초 1학년 노현서가 안타를 때렸고, 같은 학년 최현웅의 진루타로 1사 2루 기회를 만들었다. 유희관은 이후 스트레이트 볼넷까지 내주며 위기에 몰렸다.하지만 유희관은 삼진과 뜬공으로 남은 타자들을 처리하며 실점을 막았다. 두 팀의 승부는 다음 회차에서 이어진다.'불꽃야구2'는 매주 월요일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr