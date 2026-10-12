박신혜가 쯔양 유튜브에 등장했다./사진=텐아시아DB

박신혜가 쯔양 유튜브에 등장했다./사진='쯔양'

배우 박신혜와 먹방 크리에이터 쯔양의 남다른 친분이 알려졌다.지난 11일 유튜브 채널 '쯔양'에는 '너무 맛있어서 재방문 후 곱창 22인분 먹었더니'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 쯔양은 박신혜 부모님이 운영하는 양대창 전문점을 찾았다.쯔양은 "예전에 초대받아서 왔던 곳이다. 그때 모두가 아는 배우님과 식사하고 그분한테 반했는데, 음식에 더 반했다"며 재방문 이유를 밝혔다.쯔양이 언급한 배우는 박신혜였다. 박신혜는 화면에 얼굴을 비추지 않고 목소리로만 깜짝 등장했다. 그는 "개인적인 사정으로 지금 출연할 수가 없어서 인사드리러 왔다. 와주셔서 감사드린다. 내년에는 꼭 따로 출연하겠다"고 약속했다. 이어 "그때는 같이 먹었는데 오늘은 새롭다. 내가 구워주겠다"며 쯔양을 위해 고기를 직접 굽는 배려를 보였다.두 사람의 첫 만남은 박신혜의 적극적인 요청으로 성사됐다. 박신혜는 "내가 유일하게 보는 먹방이다. 예전부터 봤는데 밥을 꼭 한번 같이 먹고 싶었다. 지인에게 부탁해 연락처를 연결해 달라고 해서 만나게 됐다"고 설명했다.이후에도 두 사람은 꾸준히 인연을 이어왔다. 박신혜는 스페인의 유명 디저트 가게를 쯔양에게 추천해 주기도 했다. 쯔양은 "내가 지인이 없는데 정말 자랑할 만한 지인이다. 오늘 자랑하고 싶어서 왔다"며 애정을 나타냈다.박신혜는 2022년 배우 최태준과 결혼해 같은 해 5월 첫아들을 얻었다. 지난달 둘째 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr