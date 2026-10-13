배우 한채아가 시댁에서 보낸 일상을 공유했다. / 사진=유튜브 채널 '한채아' 캡처

배우 한채아가 시댁 내부를 소개했다. / 사진=유튜브 채널 '한채아' 영상 캡처

배우 한채아가 추석 연휴를 맞아 전남 고흥에 위치한 시댁을 찾은 일상을 공개했다.12일 유튜브 채널 '한채아'에는 '한채아 시댁에 내려가 힐링한 썰 3'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 한채아가 시댁에서 가족들과 명절을 보내는 장면이 담겼다.한채아는 교통 체증을 뚫고 고흥에 도착한 뒤 시댁에서 저녁 식사를 했다. 시어머니가 준비한 한우 상차림을 본 그는 자막을 통해 "어머니가 차려주신 저녁상. 항상 구워주시는 한우는 언제나 최고"라며 고마운 마음을 전했다.다음 날에는 시아버지 차범근과 남편 차세찌와 함께 골프장으로 향했다. 한채아는 "명절에 아버님, 남편과 골프를 치러 나왔다"고 설명하며 가족들과 여유로운 시간을 보냈다.시댁의 넓은 정원도 눈길을 끌었다. 잔디밭 주변으로 나무와 꽃이 자리했고, 곳곳에는 의자와 야외 테이블도 마련돼 있었다. 특히 정원 바로 옆으로 바닷가가 이어져 탁 트인 풍경을 더했다. 한채아는 정원을 둘러보며 "어머님께서 일일이 다 가꾸셨다"고 설명했다.한편 한채아는 2018년 차범근 전 국가대표 감독의 아들 차세찌와 결혼했다. 슬하에 딸을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr