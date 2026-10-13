'100일의 거짓말'이 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다. / 사진='tvN DRAMA' 유튜브 캡처

'100일의 거짓말'이 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다. / 사진='tvN DRAMA' 유튜브 캡처

'100일의 거짓말' 유인식 감독이 배우 김유정에게 농담하며 드라마 촬영 현장 분위기를 유쾌하게 이끌었다.지난 12일 tvN 유튜브 채널에는 '백일의 거짓말' 1~2화 비하인드 메이킹 영상이 공개됐다. 첫 촬영 현장의 열정적인 분위기가 담겼다.김유정은 출연하지 않는 장면에서 무거운 카메라를 직접 끌며 배우들의 눈길을 끌었다. 막내 스태프 같은 모습에 김현주는 "배우 해볼 생각 있냐"고 농담했다. 김유정을 발견한 유인식 감독은 "스타가 되고 싶으면 연락하라"고 말해 현장에 웃음을 안겼다.김유정은 첫 촬영 소감도 밝혔다. 그는 "총독부 세트를 보고 놀랐다"며 "이 공간에서 촬영한다고 생각하니까 기대가 되고 모두 안전하고 재밌게 무사히 촬영을 마쳤으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "감독님도 워낙 유쾌하시고 촬영 전부터 분위기가 좋아서 즐겁게 촬영할 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr