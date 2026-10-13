가수 남우현 / 사진제공=빌리언스

가수 남우현이 두 번째 정규 앨범 발매를 하루 앞두고 타이틀곡 'DEVIL'(데빌)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.소속사 빌리언스는 13일 공식 유튜브 채널을 통해 남우현의 정규 2집 '2X8' 타이틀곡 'DEVIL' 뮤직비디오 티저를 선보였다.공개된 영상은 흑백 화면을 중심으로 전개된다. 자동차 안에 홀로 앉아 있는 남우현의 모습과 손끝에 내려앉은 나비, 거울이 깨지는 장면 등이 교차하며 등장한다. 영상 후반부에는 'DEVIL'의 안무 일부도 담겼다.'2X8'은 남우현이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 발표하는 두 번째 정규 앨범이다. 타이틀곡 'DEVIL'을 포함해 총 16곡이 수록됐으며, 남우현은 전곡 작업에 참여했다.남우현의 정규 2집 '2X8'은 오는 14일 오후 6시 발매된다. 이어 11월 6일부터 8일까지 서울 KBS아레나에서 단독 콘서트 '식목일VI - EVER GREEN'을 개최한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr