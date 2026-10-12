사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

방송인 백지연이 돈이 많은 유명 배우도 투자 기회를 놓쳤다는 생각에 우울해했다고 밝혔다.12일 유튜브 채널 '지금백지연'에는 '남들의 행복보다 불행에 더 관심이 가는 인간의 본능'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지연은 상대적 불행감과 타인의 성공을 바라보는 심리에 관해 이야기했다. 그는 "인간은 갖고 있는 것만으로 충분히 만족할 수 있음에도 불구하고 상대적 불행감에 늘 시달리는 것 같다"며 "이것만 없애도 사람들은 충분히 더 행복해질 수 있는데 그게 참 문제"라고 말했다.백지연은 국내 주식 시장이 크게 상승했던 시기를 예로 들었다. 그는 "불과 몇 달 전 국내 주식이 하늘 모르고 치솟던 때가 있지 않았나. 그때 나온 말이 '포모'다"라며 자신만 기회를 놓칠까 두려움과 불안을 느끼는 심리를 설명했다.실제로 투자 손실을 보지 않았더라도 다른 사람이 돈을 벌었다는 이야기에 박탈감을 느낄 수 있다고. 백지연은 "내 돈을 잃은 것도 아닌데 남이 큰돈을 벌었다는 소리를 들을 때마다 스스로 벼락거지가 된 것 같다는 느낌을 받는 것"이라고 짚었다.주변 유명 배우의 사례도 공개했다. 백지연은 "이름 석 자 이야기하면 다 아는 유명한 배우가 있다. 돈 굉장히 많다. 부자다"라며 경제적으로 넉넉한 지인도 비슷한 감정을 겪었다고 전했다.그는 해당 배우가 "'나만 벼락거지 된 것 같아'라며 우울한 표정을 짓더라"고 회상했다. 실제로 오랫동안 우울해했다는 이야기도 덧붙였다. 백지연은 "이건 있고 없고의 문제가 아니라 모든 사람의 문제인 것 같다"며 보유한 재산과 상대적 불행감은 별개라고 설명했다.가까운 사람의 성공에 더 예민해지는 심리도 언급했다. 백지연은 "모르는 사람이 돈을 버는 건 뉴스지만 내 친구가 돈을 버는 건 사고라고 한다"고 말했다. 자신의 연봉이 두 배가 되는 것보다 주변 사람들의 연봉이 절반으로 줄어드는 상황을 편하게 느낀다는 조사 결과도 소개했다.백지연은 "남의 삶을 보면서 쓸데없는 불행을 느끼는 건 우리 모든 인간의 공통된 정서"라며 타인과의 비교가 자신의 만족감에 영향을 줄 수 있다고 밝혔다.이 같은 감정에 흔들리지 않으려면 자신을 평가하는 기준을 다양하게 가져야 한다고 조언했다. 그는 "나를 정의하는 기준과 목표에 돈, 성공, 승리, 명예만을 둬선 안 된다"며 "이런 것들을 한 번 삐끗하거나 잃어버리면 무너지게 되기 때문"이라고 강조했다.끝으로 백지연은 "조금 더 다양하게 보라. 나를 정의하고 행복하게 하는 요소들의 목록을 다양하게 가지고 가서 그걸 유지해야 한다"며 "그것이 나를 흔들리지 않게 도와줄 것"이라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr