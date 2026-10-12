조세호의 아내로 추정되는 인물이 SNS에서 남편을 둘러싼 조직폭력배 관련 의혹에 직접 답해 눈길을 끌었다./사진=SNS 갈무리

조세호의 아내로 추정되는 인물이 SNS에서 남편을 둘러싼 조직폭력배 관련 의혹에 직접 답해 눈길을 끌었다./사진=SNS 갈무리

조세호의 아내로 추정되는 인물이 SNS에서 남편을 둘러싼 조직폭력배 관련 의혹에 직접 답해 눈길을 끌었다.지난 11일 SNS에는 '조세호 발각시 계폭'이라는 이름의 계정이 등장했다. 프로필에는 "본 계정은 조세호 동의 없이 운영됩니다"라는 소개글이 적혔다. 계정 개설 이후에는 "생성 하루 만에 계폭위기"라는 문구도 추가됐다.해당 계정에는 조세호의 일상을 담은 영상 4편이 게재됐다. 영상 속 조세호는 생일상에 차려진 음식을 먹거나 기타를 연주하며 노래를 부르는 등 편안한 모습을 보였다. 현관문을 열고 집으로 들어오는 장면에는 '조세호(44세, 전업주부)'라는 자막이 삽입됐다. 기타 연주 영상에는 '실력에 비해 방대한 음악적 야망'이라는 설명이 더해져 웃음을 자아냈다.계정 운영자의 신원은 공개되지 않았다. 다만 영상에서 여성의 목소리가 들리고, 조세호와 집안일을 두고 자연스럽게 대화하는 모습이 포착되면서 아내가 운영하는 계정이 아니냐는 추측이 제기됐다.조세호와 주고받은 것으로 보이는 메신저 대화도 관심을 모았다. 운영자는 "비상비상 하루 만에 계폭 위기"라는 글과 함께 조세호가 "이거 뭐지?"라고 물은 대화 내용을 공개했다. 특히 조세호의 이름이 '세호세호'에 손하트 이모티콘을 더한 형태로 저장돼 있어 두 사람의 관계를 두고 궁금증이 이어졌다.운영자는 누리꾼들의 댓글에도 반응했다. "TV에서 보고 싶어요", "조세호님 믿어요. 꼭 다시 나오셨으면 좋겠어요" 등의 응원에는 하트 이모티콘으로 화답했다. 반면 "댓글 다는 거 보니 와이프 기싸움 장난 아니네. 조세호 더 쉬어야겠다"라는 지적에는 한숨을 쉬는 이모티콘을 남겼다. "감 잃었네"라는 반응에는 과일 감 이모티콘으로 재치 있게 응수했다.한 누리꾼이 "조폭 분이 두 분 소개시켜줬다는데 사실이냐"고 묻자 운영자는 "제 친구가 소개시켜줬다"고 답했다. 조세호의 결혼을 둘러싼 질문에 직접 답변하면서 해당 계정에 더욱 관심이 쏠렸다.앞서 조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물과의 친분 및 금품 수수 의혹에 휩싸였다. 당시 소속사 A2Z엔터테인먼트는 해당 인물과 지인 관계인 것은 맞지만, 금품을 주고받았다는 주장은 사실이 아니라고 부인했다. 조세호 역시 친분을 인정하면서도 관련 의혹에는 선을 그었다.이후 조세호는 고정 출연 중이던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일'에서 하차했다. 이후 넷플릭스 예능 '도라이버' 시리즈를 통해 시청자들과 만났다.조세호는 2024년 10월 9세 연하의 비연예인 여성과 결혼했다. 이번에 등장한 SNS 계정이 실제 아내의 것인지는 확인되지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr