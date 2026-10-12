방송인 이수근의 아내가 강예원을 보기 위해 목발을 짚은 채 박람회에 방문했다. / 사진=강예원 SNS

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방송인 이수근의 아내가 진한 의리를 보였다.배우 강예원은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "힘든 몸으로 달려와 줘서 고마워"라는 짧은 문구와 함께 두 개의 영상을 게재했다.공개된 영상들 속에는 강예원이 론칭한 화장품 행사에 이수근의 아내 박지연 씨가 방문한 모습. 그러나 박지연 씨는 두 손에 목발을 짚고 있었다.강예원은 박지연 씨의 다친 발을 조명했다. 박지연 씨는 왼쪽 발에 반깁스를 한 채 두 팔에 목발을 끼고 힘겹게 앞으로 걸어갔다. 강예원은 "이렇고 올 일이냐고. 나 박람회에 일부러 초대 안 했는데"라며 속상함과 감동받은 마음을 고스란히 전했다.앞서 박지연 씨는 2011년 둘째 임신 당시 임신중독증으로 인해 신장 기능에 이상이 생기면서 한 차례 신장 이식 수술을 받았다. 이후 지난해 8월 친오빠로부터 두 번째 신장 이식을 받았다.한편 스타일리스트 출신인 박지연 씨는 12살의 나이 차이를 극복하고 2008년 이수근과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 평소 이수근을 위해 수준급 음식 솜씨를 발휘하는 등 내조에 집중하고 있다. 강예원은 약 일주일 전 화장품 사업에 뛰어들었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr