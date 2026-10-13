사진=지연수 유튜브

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방송인 지연수가 팔 부상으로 곰탕집 아르바이트를 그만둔 뒤 라이브 쇼핑에 도전하는 근황을 전했다.12일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 홈쇼핑데뷔 임박! 퍼스널컬러 찾기(허리둘레 공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 제작진에게 전화를 걸어 "빨리 들어와라. 나 큰일 났다"며 새로운 활동 소식을 전했다. 그는 "저번에 제주도에서 화장품 소개를 했는데 이번에 라이브 쇼핑에 진출하게 됐다"고 밝혔다.기쁜 소식을 알린 지연수는 생방송에 대한 부담감도 털어놨다. 첫 라이브 쇼핑을 앞두고 어떤 모습으로 출연해야 할지 고민이라는 것. 그는 "내 상태를 봐라. 뭘 입고 뭘 해야 하는지 모르겠다"며 준비 과정의 막막함을 전했다.지연수는 "난 이렇게 큰 기회가 왔을 때 진짜 예뻐 보이고 싶은데 방법을 모르겠다. 걱정이다. 같이 방법을 찾아야 된다"며 얼굴을 감싸 쥐었다. 새로운 기회를 얻은 설렘과 화면에서 좋은 모습을 보여주고 싶은 마음을 동시에 드러냈다.제작진은 앞서 공개한 민낯이 좋은 반응을 얻었다며 평소 피부 관리 방법을 물었다. 화장기 없는 얼굴로 등장한 지연수는 "생얼 예쁘다고 해주셔서 부끄러워 죽겠다"고 쑥스러워했다.직접 사용해 온 기초 화장품도 소개했다. 지연수는 "지난번에도 얘기했지만 난 이거를 수지 님 보고 알게 됐다. 내가 직접 쓰고 있는 제품을 광고하게 됐다"고 설명했다. 그러면서 "나는 수지 님과 같은 제품을 쓰고 있다. 발끝이라도 따라가고 싶다"고 말해 웃음을 안겼다.피부 관리에 대해서는 "피부과에서 하고 싶은 건 많은데 홈케어로도 이만큼 만족도가 높다"고 밝혔다. 이후 제작진과 함께 퍼스널컬러 진단과 스타일 컨설팅을 받으러 나섰다. 자신에게 맞는 메이크업과 헤어스타일링을 확인한 지연수는 만족감을 보이며 방송 준비를 이어갔다.앞서 지연수는 생활비와 양육비를 마련하기 위해 방송인이라는 사실을 숨긴 채 곰탕집에서 아르바이트했다고 고백했다. 그러나 최근 오른쪽 팔 부상으로 일을 그만뒀다고 밝혔다.그는 통증이 있는 상태에서 물리치료를 받다가 정밀하게 진료를 받았다며 "근육이 다 찢어져서 일을 하면 안 되는 상태"라고 설명했다. 일을 중단하면서도 "조금 괜찮아지면 다시 또 일을 할 것이다. 놀지 않을 것이다"라고 의지를 전한 바 있다.한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있다. 지난 6월에는 전남편에게 받는 양육비가 월 85만원이라고 밝혔으며, 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr