사진=유튜브 '짠한형 신동엽', 각 SNS

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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배우 정웅인이 배우를 준비 중인 첫째 딸의 재수 근황을 전했다.12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '장진 정웅인 [짠한형 EP.166] 청춘을 함께 보낸 서울예대 89학번의 추억'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신동엽은 서울예대 선배인 장진 감독, 정웅인과 만나 대학 시절 추억과 자녀들의 근황에 관해 이야기를 나눴다.세 딸을 둔 정웅인은 첫째, 둘째 딸이 현재 따로 생활하고 있다고 밝혔다. 딸들이 예중과 예고에 진학하면서 학교까지의 통학 거리가 문제가 됐다는 것. 그는 "아이가 평창동까지 서울예고를 다니기 멀어지니까 '아빠, 가면 안 돼?'라고 하더라"고 설명했다.정웅인은 첫째와 둘째가 평창동의 작은 집에서 지내고 있다며 막내딸은 아내와 함께 생활하고 있다고 전했다. 배우를 준비하고 있는 첫째 딸 세윤 양에 대해서는 "재수 중이다. 학원 열심히 다니고 있다"고 밝혔다.신동엽도 최근 무용으로 서울대학교에 합격한 딸의 이야기를 꺼냈다. 그는 딸이 발레를 계속하고 있다면서도 공부하는 방향을 선택했다고 설명했다. 특히 "공부하는 걸 좋아한다. 엄마를 닮아서 다행이다"라고 말하며 웃음을 안겼다.정웅인은 현재 서울예술고등학교 미술과에 재학 중인 둘째 소윤 양도 언급했다. 걸그룹 닮은꼴로 화제가 됐던 딸에 대해 그는 "신동엽 딸처럼 서울대가 목표다. 그래서 SNS를 다 끊더라. 그 학교 가려면 그렇게 해야하잖냐"고 전해 눈길을 끌었다.장진 감독은 미국에서 축구를 하고 있는 큰아들의 근황을 전했다. 대학 시절부터 인연을 이어온 세 사람은 각기 다른 분야에서 진로를 준비하는 자녀들의 이야기를 나누며 아버지로서 공감대를 형성했다.한편 정웅인의 첫째 딸 세윤 양은 과거 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 톰 크루즈의 딸 수리를 닮은 외모로 '한국의 수리 크루즈'라는 별명을 얻었다. 최근에는 아버지 정웅인의 뒤를 이어 배우를 준비하고 있다는 소식이 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr