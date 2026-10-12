사진 = '국토교통부' 유튜브 채널 캡처

사진 = '국토교통부' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 33기 출연자 광수가 국토교통부 유튜브 채널에 등장해 다이어트 실패 소식부터 담당 업무 변경까지 솔직한 근황을 전했다.최근 '국토교통부' 공식 유튜브에서는 '국토부 사무관 댓글 읽기 이름부터 담당 업무, 근황까지 최초공개'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 33기 모솔 특집에 출연해 화제를 모은 광수는 국토교통부 공식 유튜브 채널을 통해 댓글을 읽고 답하는 시간을 가졌다.광수는 자신을 국토교통부 '김정현 사무관'이라고 본명을 소개하며 시청자들이 남긴 질문에 일일이 답변했다.광수는 '감다살'이라는 단어 뜻을 몰라 주변에 물어봤다며 국민 앞에 설 기회를 준 부처에 감사를 전했다. 앞서 광수가 출연한 추석 연휴 교통 대책 영상은 조회수 280만 회를 돌파할 만큼 뜨거운 반응을 얻었다.이에 네티즌들은 '충주맨'을 잇는 국토맨의 탄생을 응원하며 유튜브 개설 여부를 물었다. 그러자 광수는 "과거 고시 공부 시절 '스터디 위드 미' 영상을 촬영해 비공개로 올려둔 적이 있으나 동시 시청자가 적어 하루 만에 그만두었다"고 답변해 웃음을 선사했다.그런가하면 한 네티즌이 다이어트 여부를 묻자 광수는 "운동 부족과 탕비실 과자 섭취로 인해 다이어트에 실패했다"고 털어놓으며 반성하는 모습을 보였다.근황에 대해서 광수는 최근 철도운행안전과에서 첨단항공과로 자리를 옮겨 드론 관련 업무를 맡고 있다고 설명했다. 연애 사업은 아직 진행 되지 않은 것으로 보인다.'나는 솔로' 방송 당시 방송인 현숙과 댄스를 선보였던 광수는 "댄스 수업을 다시 신청했다"며 "실력을 더 다듬어 보여주겠다"는 의지를 드러냈다. 응원에 대해 광수는 "꿈을 꾸는 것 같고 현실이 아닌 것 같다"며 시청자들을 향해 거듭 고마움을 표했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr